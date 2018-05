La condición de Real Cartagena para devolver acreditación a periodista

La decisión de retirarle la acreditación para cubrir al Real Cartagena al periodista Luis Fernando Anaya por parte de la Dimayor ha causado indignación en la ciudad.

Tanto periodistas como otras figuras de Cartagena se han pronunciado en contra de la medida, impuesta por la Dimayor luego de que el comunicador de Caracol Radio Cartagena publicara una foto en Twitter con un cartel en contra de la gestión de la familia Rendón, propietarios del club auriverde. (Lea: Dimayor cancela acreditación a periodista por publicar cartel de "no más Rendón").

Entre aquellos que se han manifestado para rechazar el retiro de la credencial como un hecho de censura está el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, quien además aseguró haber hablado con el presidente de Real Cartagena para gestionar que se le devuelvan los permisos a Anaya de volver a cubrir el fútbol profesional.

El gobernador reveló, además, que el club está dispuesto a gestionar con la Dimayor el retorno de la acreditación, pero antes le ponen una condición al periodista.

“Yo llamé al presidente de Real Cartagena, le dije mi posición, le manifesté que con los medios de comunicación no debe tener una actitud de esa, más allá de que le guste o no le guste el cartel o lo que dice la pancarta”, apuntó Turbay.

“Le manifesté la necesidad de que eso fuera resuelto y me prometió que lo iba a resolver, sé que alguien del grupo de comunicaciones del equipo llamó al periodista, pero no estoy de acuerdo con las condiciones que le señalan para resolver el tema, no me parece que haya que iniciar un proceso de arrodillamiento para devolver la acreditación”, apuntó el gobernador, sin detallar ese tipo de condiciones.

El Universal indagó con algunas fuentes en Real Cartagena, que revelaron que la petición de las directivas es que el periodista reconozca públicamente que se equivocó al publicar la fotografía en la que aparece en la tribuna de prensa, lo que califican como una forma incorrecta de hacer uso de la acreditación.

Este medio quiso corroborar dicha versión con las fuentes directamente implicadas, pero el jefe de prensa del club y el periodista Anaya se negaron a pronunciarse.

Por lo pronto, la posición del Gobernador Dumek Turbay -hincha declarado de Real Cartagena y uno de los pocos apoyos públicos que le quedan a las directivas en la ciudad- lo enfrenta al presidente del equipo, Rodrigo Rendón.

“Hoy nuevamente hablaré con el presidente de Real Cartagena y si debo hablar con el presidente de la Dimayor lo voy a hacer porque es una absoluta censura a la labor periodística en el tema de deporte. Por lo tanto, puedo decir que me compré la pelea”, aseveró.

Entre tanto, el capítulo en Cartagena de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos (ACORD) emitió un comunicado en el que rechaza la medida de la Dimayor.

"Como miembros de la Acord Bolívar (Asociación de Cronistas Deportivos de Bolívar), le damos todo el apoyo al periodista Luis Fernando Anaya, quien fue vetado por la Dimayor para el ingreso de los partidos del Real Cartagena, equipo que participa en el torneo de la Primera B. Aunque no coincidimos con la acción del periodista en su manera de protestar (mostró un cartel en el estadio Jaime Morón exigiendo la salida de la familia Rendón, accionistas del equipo) rechazamos todo lo que esté relacionado con la libertad de expresión. Se espera que en los próximos días el caso se solucione para el bien de todos, especialmente para nuestro colega de Caracol Radio", apunta la asociación.

También en redes, periodistas y ciudadanos han mostrado su desacuerdo con la sanción.

ESCUCHE LA DECLARACIÓN DEL GOBERNADOR DUMEK TURBAY