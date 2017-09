La Conmebol entregó una réplica de la Libertadores a Luis Fernando Montoya

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, le entregó al entrenador colombiano Luis Fernando Montoya, campeón de la Copa Libertadores de 2004 con el Once Caldas de Manizales, una réplica del trofeo como un homenaje a su trayectoria.

Domínguez calificó este reconocimiento como un "acto de justicia e inédito" con el estratega de 56 años, a quien reafirmó como un "campeón de la vida", luego que en diciembre de 2004 sufriera un atentado que lo dejó cuadripléjico.

"Nos inspiramos mucho en la historia del Once Caldas del profesor Montoya, un hombre que creyó en grande. Y cómo no hacerlo cuando hay historias como la de él o cuando vemos a Falcao, James, Messi, Suárez y a muchos otros que han hecho historia y han conquistado el mundo", expresó a periodistas el directivo.

En el homenaje, que tuvo en primera fila a los familiares y amigos del técnico, Domínguez se excusó con Montoya por no haberlo "honrado" con anterioridad, elogió al Once Caldas que derrotó al Boca Juniors en la final y adelantó que trabajarán juntos "por los jóvenes" de la mano del fútbol.

Además, subrayó que este es el punto de partida para saldar una deuda pendiente con personajes que han "hecho historia" en el balompié sudamericano.

"Es un paso que hay que seguir. Hay mucha gente por reivindicar porque han hecho historia muchos técnicos, árbitros, jugadores y dirigentes. Esta organización se había olvidado de ello, y hoy estamos retomando el rumbo para poner al fútbol como primer objetivo", aseguró Domínguez.

El momento más emotivo del acto, realizado en la urbanización donde vive al sur de Medellín el homenajeado, llegó cuando Montoya, animado por el propio presidente de la Conmebol, besó la réplica de un trofeo que pidió hace dos meses durante la presentación en Bogotá de la primera escuela para técnicos y entrenadores de fútbol en Colombia.

"Pedí para que me dieran y porque quiero que mi hijo (José Fernando) sepa lo que es una Copa Libertadores, y lo que cuesta ganarla", expresó Montoya a periodistas.

El "campeón de la vida" recibió a través de un video emotivos mensajes de Carlos Bianchi, Falcao García, Óscar Córdoba, Mauricio Serna y Carlos 'el Pibe' Valderrama, para recordar que su Once Caldas, un "equipo humilde", marcó parte de la historia del fútbol colombiano y sudamericano.

"Todos los días vivo parte de la Copa Libertadores y me alimento demasiado con eso", expresó Montoya, y luego reflexionó sobre una de las frases que entregó el papa Francisco en su reciente visita a Colombia.

"A mí me pegaron un tiro, pero no me robaron la felicidad. Yo siempre me he sentido campeón, eso nadie me lo va a quitar", declaró el entrenador emocionado.

En el acto estuvieron presentes el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, y los exfutbolistas Juan Carlos Henao y Samuel Vanegas, pilares de ese Once Caldas, quienes compartieron anécdotas vividas con su antiguo entrenador cuando ganaron hace 13 años el título del torneo continental.

"Es un homenaje muy merecido. Se estaban demorando en hacerlo por todo lo que significa el 'profe' Montoya, pero lo importante es que se lo hicieron en vida", dijo a Efe Henao, el portero que en los penaltis firmó el título de esa Libertadores.