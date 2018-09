La diferencia entre Cristiano y Messi según Carlos Tévez

Carlos Tévez es de los pocos futbolistas que ha tenido la oportunidad de compartir vestuario con los astros del fútbol moderno, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Con el primero compartió el camerino de la Selección Argentina y con el segundo el de Manchester United.

El delantero de Boca Junior habló durante una charla con jóvenes en la Parroquia Espíritu Santo de San Isidro de la gran diferencia que notó entre los dos considerados mejores jugadores del mundo, que según él está en el talento natural.

"Siempre lo digo: a Messi no lo veía en el gimnasio, por ejemplo. A Messi no lo veía entrenando cómo parar la pelota o sacándose a cinco tipos de encima. Messi lo hace natural. Eso es algo natural de él. Vos lo ves, antes no pateaba tiros libres, hoy patea tiros libres y te la clava en el ángulo. Eso fue practicándolo", sostuvo el ‘Apache’.

La situación con Cristiano Ronaldo era distinta, apunta Carlos Tévez. "Lo que me pasaba con Cristiano, y que todas las mujeres seguro lo ven, ¡es que está todo el día en el gimnasio! Es una obsesión que tiene, está todo el día en el gimnasio. No sé, entrenábamos a las 9 a.m., vos llegabas a las 8 a.m. y él ya estaba ahí. Vos llegabas a las 7:30 a.m., él ya estaba ahí".

"Cuando Messi estaba arrancando, él no tocaba un gimnasio. Y a Cristiano lo veía en el gimnasio en la mañana, tarde y noche. A Lionel lo veía todo el día con la pelota y a Cristiano lo veía pateando tiros libres todo el día. Cristiano se prepara para ser el mejor y a Leo le sale natural, es algo que tiene él. Esa es la gran diferencia que yo veo entre los dos mejores jugadores que hoy hay en el planeta. Messi juega otro deporte. Él va a otro ritmo. Hace lo que él quiere y cuando quiere", añadió el argentino.