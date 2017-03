'La mano de Dios' y otros goles memorables que escaparon al vídeo

Un gol fue anulado y otro validado con la asistencia del vídeo el martes en el amistoso que España ganó 2-0 a Francia. La historia del fútbol ha dejado una lista de goles tan memorables como polémicos, válidos o no, antes de la aparición del vídeo.

HURST, EL LARGUERO Y LA LÍNEA



30 julio 1966 en Londres

Inglaterra - RFA 4-2 después de prórroga (final del Mundial 1966)

Se jugaba la prórroga (2-2) y el delantero inglés Geoff Hurst dispara al larquero. El balón bota sobra la línea, por delante o por detrás... El árbitro suizo Gottfried Dienst consulta con su asistente soviético y decide validar el gol. A continuación Hurst logrará su tercer tanto para ofrecer a su país su única Copa del Mundo.



'LA MANO DE DIOS'



22 junio 1986 en México

Argentina - Inglaterra 2-1 (cuartos de final del Mundial 1986)

En el minuto 51 Diego Maradona y Jorge Valdano intentan una pared y el balón rebota en un defensa inglés y toma altura. Cuando vuelve, dentro del área, Maradona, en la lucha con el portero inglés Peter Shilton, marca con la mano. El árbitro tunecino Ali Bennaceur valida el tanto. "Este gol lo marqué un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios", dijo la leyenda argentina. Cuatro minutos más tarde firma uno de los tantos más bellos de la historia del fútbol.



COREA DEL SUR, GRAN BENEFICIADO

22 junio 2002 en Gwangju

Corea del Sur- España 0-0, 5-3 en penales (cuartos de final del Mundial 2002)

Al comienzo de la prórroga Fernando Morientes marca un gol con la cabeza y es anulado. El árbitro asistente considera que el pasador, Joaquín, jugó el balón por fuera del campo, lo que era manifiestamente falso tanto en directo como en las repeticiones. Más tarde Joaquín fallará su penal en la tanda. País anfitrión del Mundial, Corea ya había eliminado a Italia en octavos con otra actuación arbitral llena de polémicas.



LA MANO DE HENRY



18 noviembre 2009 en Saint-Dennis

Francia- Eire 1-1 en la prórroga (repesca Mundial 2010)

Los Bleus, vencedores 1-0 en Irlanda, disputan la prórroga tras un gol de Robbie Keane. En el minuto 103, en la banda izquierda, Henry controla el balón con la mano dos veces antes de centrar para que William Gallas marcara con la cabeza el gol del pase al Mundial. El árbitro sueco Martin Hansson no vio la infracción del atacante. Su acción desencadenará un torbellino mediático-político alrededor de la figura de Henry, último superviviente de la edad de oro francesa (Mundial 1998 y Eurocopa 2000). Este episodio acentuará el desamor entre el público y el equipo de Francia, que alcanzará su punto culminante con el fracaso en Sudáfrica 2010.



FESTIVAL SUDAFRICANO

20 junio 2010 en Johannesburgo

Brasil-Costa de Marfil 3-1 (primera ronda Mundial 2010)

Luis Fabiano marca su segundo gol con un disparo seco tras una gran acción, con un doble sombrero sobre Didier Zokora y Siaka Tiéné. Pero, involuntariamente o no, se ayuda de los dos brazos para controlar el balón. El árbitro francés Stéphane Lannoy no vio nada.



27 junio 2010 en Bloemfontein

Alemania - Inglaterra 4-1 (octavos de final del Mundial 2010)

Fue el gol que provocó que la FIFA acelerara la aceptación de la tecnología, empezando por la línea de gol. Frank Lampard golpeó el balón desde la frontal del área para empatar 2-2 en el minuto 38. El balón supera largamente la línea de Manuel Neuer, pero el árbitro uruguayo Jorge Larrionda no valida el gol. La Mannschaft se acabará imponiendo por 4-1.



27 junio 2010 en Johannesburgo

Argentina - México 3-1 (octavos de final del Mundial 2010)

Carlos Tevez abrió el marcador en fuera de juego gracias a un pase de Leo Messi. Un error de arbitraje bastante habitual. Salvo que algunos segundos después las dos pantallas gigantes del recinto ofrecieron una repetición en la que se veía con nitidez la acción ilegal. Entonces los jugadores mexicanos se dirigieron hacia el árbitro italiano Roberto Rosetti y sobre el asistente que no levantó el banderín. Los dos hombres hablaron antes de validar el gol, que finalmente subió al marcador, aunque sabían que se habían equivocado.