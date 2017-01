La pelea entre Bolillo Gómez y Jorge Luis Pinto

La derrota como local de Panamá ante Honduras fue un mazazo para Hernán Darío Gómez y exaltó los ánimos de los dos entrenadores colombianos que estuvieron a punto de irse a los golpes en la noche del martes.

El incidente ocurrió en el encuentro, válido por la Copa Centroamericana, en el que Honduras venció como visitante 1-0 a la Panamá del Bolillo Gómez y quedó muy cerca de repetir el título del certamen que entrega cuatro cupos a la Copa de Oro.

Los dos entrenadores colombianos cruzaron palabras al final del juego y de no ser por la intervención policial se hubieran ido a los golpes.

“Hemos sufrido más con el arbitraje que cualquier otro equipo para que Jorge Luis (Pinto) venga a decir que nosotros pagamos el árbitro en el partido contra Honduras en Honduras. Eso lo va a tener que comprobar”, indicó el DT antioqueño visiblemente molesto.

Pinto, por su parte, evitó hablar del tema en la rueda de prensa e hizo énfasis en que había ido a ese espacio a dialogar de táctica: “A mí me trajeron a una rueda de prensa para hablar del partido. Hernán (Bolillo) se molesta porque la prensa de Panamá no entiende las circunstancias pero yo no tengo la culpa de eso. Hablo del partido, no quiero candela, el fútbol es así y pregúntenme de táctica que fue un partidazo”, indicó.

EL PARTIDO

El gol del triunfo hondureño fue anotado por Eddie Hernández (p.37), en un igualado y disputado partido donde los canaleros pusieron las revoluciones y la velocidad y los hondureños el orden y la disciplina defensiva.

Con esta victoria, Honduras tiene al alcance de la mano la Copa Centroamericana, ya que a falta de dos jornadas encabeza la clasificación con 9 puntos, seguido de Costa Rica con 5, El Salvador y Panamá con 4, mientras que Nicaragua y Belice cierran la tabla con un punto.

Una victoria o dos empates contra Costa Rica y Belice serían suficientes para que la “H” gane el título de esta competición por cuarta vez.

Además, los hondureños han conseguido uno de los cuatro cupos que esta Copa Centroamericana otorga para la próxima edición de la Copa Oro.