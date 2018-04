La sangre futbolera llamó a Laura hacia el balompié

La pasión por el fútbol, un día despertó a Laura Sofía Anaya Angulo, quien ha luchado siempre con sacrificio y entrega por ponerle fin a cada una de sus adversidades para convertirse hoy, a sus 19 años de edad, en una de las promesas femeninas más grandes en el fútbol de este país.

La sangre que le corre por su venas se lo susurró desde muy pequeña. Su tío, el recordado defensor del Real Cartagena, Alexánder Anaya, y su padre, también deportista, le mostraron que su pasión en la vida estaría ligada al fútbol.

Desde muy pequeña, Laura prefirió siempre un balón a una muñeca, y su disiciplina y entrega la han llevado a convertirse en una lateral izquierda versatil que algún día espera ser parte de las filas del Barcelona F.C. en la Liga de España.

Su gran talento la han llevado a hacer parte desde los 17 años, de la selección Bolívar y la Selección Colombia, en las categorías Sub-17 y Sub-20, siempre, destacádose por su calidoso estilo al jugar, su alegre gambetas y explosión, ysin mencionar, su gran carisma dentro de la cancha.

Laura, es actualmente jugadora profesional del Real Cartagena Femenino y comparte su pasión con los estudios de quinto semestre en la carrera de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, en la Universidad de San Buenaventura, Cartagena, como complemento a su gran sueño de llegar a lo más alto de la esfera del fútbol mundial.

“Todo en la vida es sacrificio; si quieres algo, hay que luchar por ello. Algunas personas me dicen, tú cómo haces para estudiar y trabajar al mismo tiempo, a lo que yo les respondo, es difícil, pero no imposible. Hay días en los que me levanto a las 4 de la mañana para ir a entrenar a las 5:30 a.m., para luego, ir a clases que inician a las 7 u 8 de la mañana, de una larga jornada que termina en la noche, donde siempre llego cansada, pero la cual le agradezco a Dios, sin olvidar que, todo en la

vida es sacrificio, y esto me traerá grandes frutos”, así se expresa Laura, una joven que tiene clara sus prioridades y que de seguro, como ella misma menciona, traerá grandes logros a su vida profesional dejando muy en alto el nombre de la ciudad y el país.

¿Cómo nace el fútbol en Laura Anaya?

-El fútbol nació en mí desde muy pequeña ya que lo llevo en la sangre. Mi padre y mi tío fueron

grandes deportistas y yo recuerdo que lo único que siempre quise fue patear un balón y

convertirme en la mejor.

¿A quién admiras históricamente en el fútbol?

-A Dani Alves sin duda. Es el jugador profesional del Paris Saint Germain (PSG ) y uno de los mejores

laterales del mundo. Me identifico con su forma y estilo al jugar y por eso se lleva toda mi

admiración.

¿Qué posición te apasiona en el fútbol?

-Tengo pasión por la posición que desempeño actualmente como lateral izquierda y en ocasiones

como volante.

¿Tu sueño es jugar en la Selección Colombia de mayores?

-Sí. Gracias a Dios se me ha dado la oportunidad de estar en Selección Bolívar y selecciones

Colombia Sub 17 y Sub 20. Pero lo que quiero es llegar a la Selección de mayores y sé que lo

conseguiré, trabajando día a día, dando lo mejor de mí, sin rendirme.

¿Qué provecho sacas de la unión del fútbol y los estudios?

-Todo. Son el complemente perfecto. La Universidad de San Buenaventura, me ha apoyado para

que mi formación sean integral, el sustento que necesito para ser no sólo una gran profesional, si

no una futbolista llena de valores y principios, para poder llevarle a muchas ese mensaje.

¿Crees que tiene el fútbol femenino, la misma visibilidad que el fútbol masculino?

-No. El fútbol femenino apenas está tomando fuerzas con la Liga Femenina; pero aún, no tiene el

mismo valor que el de los hombre; de hecho, muchos no nos apoyan, por los cual, con esta Liga,

queremos demostrarle a todos que nosotras somo igual o hasta mejores que los hombres y que

tenemos las mismas capacidades, la misma fuerza, la mismas ganas por salir adelante y darle

gloria a este país.

¿Crees que es un mito que una mujer no pueda mezclar su belleza y delicadeza con el fútbol, un

deporte de contacto, de estrategia y juego colectivo?

-Sí. El hecho de que una mujer juegue fútbol no la hace menos mujer, al contrario, se vive y se

juega al fútbol de distinta manera a los chicos, se ve más entrega, más delicadeza; además, con

más unión y más sacrificio.

¿Cuál es tu máximo sueño? ¿A dónde aspiras llegar en el fútbol?

-Mi máximo sueño es ser una gran deportita reconocida, poder representar a mi país, ser la mejor

lateral izquierda del mundo, y poder ayudar a otras niñas a construir sus sueños de ser grandes

deportistas.