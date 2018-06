La selección Colombia llega a Rusia faltando ocho días para su debut

Los dirigidos por José Néstor Pékerman realizaron este lunes trabajos de definición y de espacio reducido, mientras que el recién convocado, el defensa Farid Díaz, realizó un trabajo diferenciado junto al preparador físico Eduardo Urtasún.

En ese sentido, el defensor Cristian Zapata, quien venía recuperándose de una lesión, señaló que ya ha trabajado con el equipo para estar en la mejor forma para la cita orbital.

"Tuve un problema antes de terminar el campeonato con el Milán y fue una pequeña lesión en el recto anterior, pero ya pude superarla. Me he recuperado muy bien, ya me incorporé al trabajo con el equipo y busco siempre la mejor forma para estar al tope en el primer partido", indicó Zapata.

El defensor del Milán también destacó que el equipo viene trabajando para poder llegar a la final del torneo de fútbol más importante del mundo y esa es una ilusión de todo el país, pero primero hay que lucharlo.

"No es imposible, tenemos selección. La ilusión y el sueño están ahí. Cuando se sueña pienso que los sueños se pueden hacer realidad pero hay que lucharlos. Ahorita el 19 tenemos la primera batalla en la que tenemos que ir guiando el camino hacia el objetivo. Trataremos de dar el máximo en cada partido", resaltó Zapata.

Por su parte, el arquero Camilo Vargas indicó que el equipo está muy mentalizado en este mundial, porque "si piensas sólo en venir a participar, te tienes que quedar en casa porque es una linda oportunidad para pelear por una Copa que es tan anhelada para un jugador".

El segundo guardameta de la tricolor también manifestó que están aprovechando estos últimos entrenamientos para finiquitar detalles de la participación de Colombia en el mundial.

"Tenemos que aprovechar estos últimos momentos que quedan para afinar todo lo que se tiene para esta cita tan importante para nosotros. Son momentos lindos y provechosos, porque es cuando más distensión se tiene y se puede compenetrar mejor el grupo", aseguró Vargas.

De esta forma el combinado nacional completó 15 días de entrenamientos preparatorios en territorio italiano. El martes llegará a la ciudad de Kazán en donde se hospedará en el complejo deportivo y vacacional en Sviyazhsk.

Faltando ocho días para su debut en la cita orbital frente a Japón, los dirigidos por el estratega argentino continuarán sus entrenamientos a partir de esta semana en territorio ruso, pensando en la primera fase de la cita orbital.