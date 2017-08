Las diez curiosidades que dejó el arranque de la Liga española

Diez datos y curiosidades de la primera jornada de LaLiga Santander:

1 - EL REAL MADRID NO ES LÍDER EN LA PRIMERA JORNADA DESDE 2011



El Real Madrid, vencedor por 0-3 frente al Deportivo de La Coruña en el estadio de Riazor, no empieza la temporada de Liga al frente de la clasificación desde hace seis años, desde la campaña 2011-12 cuando inició el campeonato en la cima de la tabla con una victoria por 0-6 frente al Zaragoza. Ahora, apunta de nuevo a ello, a falta de los dos encuentros de este lunes para el cierre de la jornada.



2 - BALE, PRIMER GOLEADOR DEL MADRID POR TERCER AÑO SEGUIDO



El galés Gareth Bale, en el triunfo frente al Deportivo de La Coruña en el estadio de Riazor, abrió de nuevo la cuenta del Real Madrid en una temporada de la Liga por tercer curso consecutivo. Ya lo hizo la pasada campaña ante la Real Sociedad (0-3) y la anterior contra el Betis (5-0), en este caso en la segunda jornada liguera, según recogen las estadísticas de la Liga de Fútbol Profesional.



3 - EL BARCELONA, INFALIBLE EN SUS ÚLTIMOS NUEVE INICIOS DE LIGA



El Barcelona, vencedor por 2-0 frente al Betis en la primera jornada de la Liga 2017-18, encadena ya nueve inicios de campeonato consecutivos con victoria, desde la derrota en la primera cita del curso 2008-09 contra el Numancia (1-0). Desde entonces, el equipo azulgrana enlaza nueve victorias, 35 goles a favor y 3 en contra.



4 - GABRIEL PIRES, PRIMER GOLEADOR DE LA LIGA 2017-18



El brasileño Gabriel Pires, centrocampista del Leganés, inauguró el viernes el registro de goles de la temporada de LaLiga Santander 2017-18, con el tanto del triunfo de su equipo frente al Alavés en el estadio de Butarque. La primera diana del curso tardó sólo 24 minutos, al aprovechar un rechace del portero Pacheco.



5 - LA PRIMERA EXPULSIÓN DE GRIEZMANN EN 253 PARTIDOS EN LA LIGA



El francés Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, sufrió la primera expulsión de su carrera en Primera División, en el encuentro de este sábado contra el Girona, después de 253 choques disputados en esa competición, en las que ha recibido 40 tarjetas amarillas y solo una roja, la citada en el estadio de Montilivi.



6 - AGIRRETXE VOLVIÓ A JUGAR EN LA LIGA 598 DÍAS DESPUÉS



En el minuto 80 en el estadio de Balaídos, Imanol Agirretxe, delantero de la Real Sociedad, volvió a jugar en la Liga -ya había reaparecido esta pretemporada el pasado 2 de agosto-, 598 días después de la grave lesión de tobillo sufrida hace dos cursos, el 30 de diciembre de 2015 frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.



7 - TRIUNFO 100 EN PRIMERA y ESTRENO CON EL VALENCIA DE MARCELINO



Marcelino García Toral se estrenó el viernes en el banquillo del Valencia con una victoria sobre Las Palmas (1-0), la número cien del técnico en su carrera en Primera División, en la que ya acumula nueve campañas y en la que ha dirigido ya a cinco equipos anteriormente, además del actual: Recreativo de Huelva, Racing de Santander, Zaragoza, Sevilla y Villarreal. Suma 242 encuentros.



8 - MAXI GÓMEZ, DEBUT CON DOS GOLES... Y DERROTA EN LALIGA



Con 21 años, cumplidos esta misma semana, el delantero uruguayo Maxi Gómez firmó un impactante debut en la Liga española con dos goles, pero insuficientes para su equipo, el Celta, derrotado por la Real Sociedad en el estadio de Balaídos. El futbolista, fichado este verano procedente del Defensor Sporting, debutó desde el once titular.



9 - DAVID SORIA, SEGUNDO PARTIDO DE LIGA Y LESIÓN EN DOS MINUTOS



David Soria, portero del Sevilla, abandonó el estadio Ramón Sánchez Pizjuán entre lágrimas, lesionado con una luxación en el dedo a los dos minutos del encuentro y sustituido tres después por Sergio Rico. Era el segundo partido en la Liga de su carrera, junto a la última jornada de la pasada campaña frente al Atlético Osasuna.



10 - STUANI ENTRA EN LA HISTORIA DEL GIRONA



El delantero uruguayo Cristian Stuani inscribió su nombre en la historia del Girona con los dos primeros goles del equipo en Primera División, insuficientes para la victoria ante el Atlético de Madrid, pero ya imborrables para un equipo fundado en 1930. "Muy feliz de ser parte de la historia del Girona", explicó el atacante.