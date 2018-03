Liga Águila: Junior goleó al Once Caldas en la fecha 10

Junior derrotó tres goles por cero al Once Caldas, en partido que ambos disputaron este sábado en el estadio Roberto Meléndez y correspondiente a la décima fecha de la Liga Águila del fútbol profesional colombiano.

Los tantos del equipo rojiblanco fueron anotados por Luis Díaz, uno en el primer tiempo y el otro iniciando la etapa complementaria; mientras que Teófilo Gutiérrez fue el autor del tercero.

Once Caldas tuvo su primera llegada al minuto dos de juego cuando Yesus Cabrera metió un centro y el venezolano Edder Farías cabeceó y el portero Sebastián Viera se estiró para controlar el balón que iba con camino de red.

De a poco Junior se fue apoderando del balón y metía en su propio campo y llegaba por todos los costados y se aproximaba al gol. Una de ellas fue una jugada colectiva en la que intervinieron Teófilo Gutiérrez, Sebastián Hernández y Jarlan Barrera, este último sacó un remate desviado cerca del palo derecho del arco custodiado por José Fernando Cuadrado.

Después de varios intentos por anotar, el primer gol de Junior llegó a los 20 minutos, cuando después de la combinación de varios pases, Jonatan Álvez colocó uno para Luis Díaz, que casi en el suelo logró rematar para mandar el balón a la red.

Después Junior le dio trámite al balón y no se consiguió el segundo tanto en esa primera parte, porque ya los atacantes se volvieron individualistas y cada quien quería hacer su gol.

Once Caldas apenas tuvo una segunda llegada a los 36 minutos cuando Edder Farías, después de recibir un pase de un compañero, metió un cabezazo que Sebastián Viera envió al tiro de esquina.

Para el segundo tiempo en el Once Caldas entró Luis Sinesterra por Luis Sierra, mientras que Junior siguió con los mismos con los que comenzó.

Apenas iban dos minutos de iniciado el segundo tiempo (47’), cuando Luis Díaz luchó una pelota con el portero José Fernando Cuadrado, el atacante de Junior ganó el duelo y tras tocarle el balón con el pie, luego metió un cabezazo para poner el 2-0 parcial para Junior.

Once Caldas tuvo una leve reacción y logró aproximarse cuando Sinesterra colocó un centro donde estaba Edder Farías, que hizo una media bolea dentro del área, pero su disparo salió por encima del horizontal.

El tercero gol de Junior llegó a los 58 minutos, en una jugada colectiva previa, pero fue Jarlan Barrera el que le puso el pase a Teófilo Gutiérrez, para que el barranquillero con el botín derecho mandara adormir el balón en la red.

Después el equipo tiburón se quedó con diez hombres por la expulsión de Jorge Arias, tras cometer dos faltas seguidas que hizo que el árbitro Wilmar Roldán le sacara el segundo cartón amarillo y lo mandó tempranamente para las duchas.

Con este triunfo Junior logró amainar un poco la derrota sufrida el pasado miércoles, cuando cayó por el mismo marcador ante el Envigado, aquí mismo en su estadio.

Con el triunfo llegó al tercer lugar de la tabla, con los mismos 19 puntos del segundo, en Independiente Medellín, que lo supera, por mejor diferencia de goles. Su próximo partido será frente a La Equidad, en la ciudad de Bogotá.

SÍNTESIS

*JUNIOR 3-0 ONCE CALDAS

Estadio: Roberto Meléndez.

Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia)

Asistentes arbitrales: Eduardo Díaz (Cundinamarca) y Edívar Mosquera (Cauca)

Asistencia: 13.309 (620 pagaron boletas).

Taquilla: $23’375.000.

Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Jorge Arias, Germán Gutiérrez; Leonardo Pico, Sebastián Hernández, Jarlan Barrera, Luis Díaz; Teófilo Gutiérrez y Jonatan Álvez.

Cambios: Matías Mier por Luis Díaz (73’), Yony González por Jarlan Barrera (75), Jonathan Ávila por Teófilo Gutiérrez (76’).

Técnico: Alexis Mendoza.

Goles: 1-0: Luis Díaz (20’); 2-0: Luis Díaz (47’); 3-0: Teófilo Gutiérrez (58’)

Amarillas: Pérez, Gutiérrez, Arias.

Expulsados: Arias.

Once Caldas: José Cuadrado; Yonni Hinestroza, Geisson Perea, Diego Peralta, David Gómez; Luis Sierra, César Amaya, Yesus Cabrera; Ray Vanegas y Edder Farías.

Cambios: Luis Sinesterra por Luis Sierra (46’), Daniel Rojano por Edder Farías (60’) y Ubaldo Luna por Ray Vanegas (69’).

Técnico: Huber Bodhert.

Goles: No marcó

Amarillas: Cuadrado, Perea, Sierra, Gómez, Peralta, Amaya.

Expulsado: No hubo.