Liga Águila: Las cuentas que hacen los equipos para la última fecha

La decimoctava fecha de la Liga Águila I- 2018 dejó abierta la posibilidad para que siete equipos disputen los últimos cupos de los octavos de final. Millonarios y Envigado ganaron y mantienen viva la ilusión de meterse dentro de los ocho, mientras que Jaguares, Once Caldas, Patriotas y Junior empataron y dependen de sí mismos para clasificar a las rondas finales.

El partido más importante de la jornada dominical se disputó en el estadio Palogrande, en donde América de Cali terminó con su anhelo de meterse en los ocho al empatar 2-2 con Once Caldas. Los escarlatas mantenían vivas las expectativas de clasificar, pero debían ganar para que sus intereses no se vieran afectados, y con dos partidos por jugar no les alcanza para meterse en la clasificación. Asimismo, el conjunto albo es séptimo con 27 puntos y fue otro de los equipos que aplazó su clasificación y tendrá que ganar en la última fecha para no aguar su ilusión de mantenerse entre los ocho mejores del torneo.

En el estadio de Ditaires, Patriotas no pudo asegurar su clasificación al empatar 1-1 con Leones, que ya está eliminado de la siguiente fase. El conjunto boyacense ocupa la sexta casilla con 28 puntos y es otro de los equipos que deberá ganar en la última fecha para asegurar su tiquete en los octavos de final.

Atlético Junior fue otro de los equipos que no pudo asegurar su cupo en la siguiente ronda al empatar sin goles con el eliminado Alianza Petrolera en el estadio Metropolitano. El conjunto ‘tiburón’ es octavo con 27 unidades y la última fecha depende de sí mismo para no salir de los ocho.

Deportes Tolima empató sin goles con el eliminado Independiente Santa Fe en el estadio Manuel Murillo Toro, en un juego que no afectaba los intereses del conjunto ‘pijao’, quien con 32 puntos ya tiene asegurada su presencia en los playoffs ocupando la tercera casilla en la clasificación.

El cierre de la fecha dominical se disputó en el Estadio de Techo en Bogotá en donde Atlético Nacional perdió 1-0 con La Equidad, en un encuentro sin mayor transcendencia, ya que el conjunto paisa se clasificó anticipadamente a los octavos y lidera la tabla de posiciones, mientras que el equipo ‘asegurador’ ya está eliminado de la siguiente ronda.

En la jornada sabatina, Boyacá Chicó perdió por la mínima diferencia con Envigado, con anotación de Duván Vergara. Con este resultado el conjunto antioqueño mantiene viva la esperanza de clasificar a la siguiente ronda al sumar 23 puntos y tener pendientes dos partidos por jugar, uno de ellos frente a Millonarios.

A segunda hora en el estadio Alberto Grisales, Rionegro Águilas empató 1-1 con Jaguares y ambos conjuntos dejaron escapar tres importantes puntos para la clasificación a los octavos, ya que los dos equipos ocupan la décima (24 puntos) y novena casilla (25 puntos) respectivamente.

En el estadio el Campín, Millonarios hizo la tarea y venció 1-0 al ya clasificado Atlético Huila, con gol del volante Henry Rojas. De esta forma el conjunto embajador ocupa la onceava posición con 23 puntos y es otro de los que mantiene viva la ilusión de clasificarse con 29 unidades, faltando por jugar la última fecha frente a Santa Fe y ponerse al día con el partido aplazado con Envigado.

El cierre de la jornada del sábado estuvo a cargo del ya clasificado Independiente Medellín, quien venció por la mínima diferencia al eliminado Deportivo Pasto, con anotación de Yairo Moreno. El 'Poderoso' llegó a 32 puntos y escolta al Atlético Nacional en el liderato de la tabla.

La fecha se inició el pasado viernes con el juego en el estadio de Palmaseca, en donde Deportivo Cali no pudo asegurar de forma anticipada su participación en los octavos, al perder 0- 1 con Bucaramanga. El conjunto azucarero es quinto con 28 unidades y le resta por jugar dos partidos, mientras que el equipo leopardo, en la casilla trece con 22 unidades ya está eliminado.