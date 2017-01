Listo el calendario de la Liga Águila femenina de fútbol

La temporada regular dela Liga Águila Femenina 2017 iniciará el fin de semana del 18 de febrero, con partidos preliminares en el mismo escenario de la Liga y el Torneo Águila de los hombres, con final el 7 de mayo, cuando dé inicio a los ‘playoffs’.

Divididos en tres grupos de seis clubes cada uno, los 18 integrantes de la primera edición profesional de la Liga Águila Femenina ya conocieron el calendario de competencia que publicó este jueves la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano.

En la primera fecha, el grupo A enfrentará al Real Cartagena contra Alianza Petrolera, así como al Real Santander frente al Unión Magdalena y al Atlético Bucaramanga ante el Envigado.

En el grupo B, la fecha de apertura tendrá el duelo capitalino entre Equidad y Santa Fe, así como el debut de Yoreli Rincón con Patriotas frente al Atlético Huila y el duelo entre el Cúcuta Deportivo y Fortaleza.

Mientras que en el grupo C, Pasto abre contra el Cortuluá, Pereira se verá en el clásico cafetero contra el Deportes Quindío y el Orsomarso recibirá en Palmira al América de Cali de las internacionales Catalina Usme y Nicole Regnier.

En total serán 10 jornadas con formato de ida y vuelta que determinarán ocho clasificados a los cuartos de final: los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros, para iniciar la fase de eliminación directa, luego con semifinales y final para determinar al primer campeón femenino del fútbol colombiano.

PRIMERA FECHA

Grupo A

R. Cartagena vs. A. Petrolera

R. Santander vs. U. Magdalena

Bucaramanga vs. Envigado

Grupo B

Equidad vs. Santa Fe

Patriotas vs. A. Huila

Cúcuta vs. Fortaleza

Grupo C

Pasto vs. Cortuluá

Pereira vs. Quindío

Orsomarso vs. América.