Los ocho partidos más atractivos de la primera fase de Rusia 2018

La composición de los grupos de la primera fase del Mundial de Rusia 2018, que se sorteó hoy en el Palacio del Kremlin de Moscú, ofrece ocho duelos con morbo:

GRUPO A: PIZZI FRENTE A CÚPER, DUELO ARGENTINO EN LOS BANQUILLOS



Juan Antonio Pizzi, recién llegado al banquillo de Arabia Saudí, se medirá a su compatriota Héctor Cúper, que ha devuelto a Egipto a un Mundial.

Ambos se cruzaron en el campeonato español y Juan Antonio Pizzi, como jugador del Barcelona, le quitó a Héctor Cúper la posibilidad de levantar un título en su primera temporada en el fútbol español. En la final de la Copa del Rey 1997-98, después de empatar a un gol, se impuso el conjunto azulgrana por 5-4 en la tanda de penaltis (tras ocho lanzamientos por equipo). Pizzi anotó el suyo.



GRUPO B: CRISTIANO CONTRA ESPAÑA



De nuevo Cristiano Ronaldo frente a España. Protagonista permanente del campeonato español en el último decenio, Cristiano regresa para saldar un par de deudas; la que le alejó del Mundial de Sudáfrica 2010, cuando la selección lusa perdió por 1-0 y, dos años después, en la Eurocopa, cuando el conjunto entonces dirigido por Vicente Del Bosque se impuso en la semifinal disputada en Donetsk (Ucrania) en la tanda de penaltis. Tampoco marcó en aquella ocasión y ni siquiera tuvo la oportunidad de lanzar un penalti, porque el entrenador de las Quinas, Paulo Bento, decidió que ejecutase el quinto, al que no se llegó después de que Sergio Ramos acertase con su disparo a lo "Panenka".



GRUPO C: EL ORGULLO DE LOS "REPESCADOS"



La repesca metió en el Mundial a Dinamarca, Perú y Australia. ¿Cuál se lo mereció más?. El grupo C ofrece una buena posibilidad de comprobarlo, porque en buena lógica, con Francia como líder de la llave, entre los tres deben pelear por la otra plaza a octavos.



GRUPO D: MESSI CONTRA MODRIC Y RAKITIC



Messi contra Modric y Rakitic. El asalto al Mundial del mejor jugador del mundo choca en su primera fase contra el peligro que supone la selección croata. Un conjunto que tiene como principales reclamos al madridista Luka Modric y su compañero de equipo Ivan Rakitic.

Ambos, y en menor medida el atlético Vrsaljko o el exrojiblanco Mandzukic, conocen bien a la estrella albiceleste.



GRUPO E: NEYMAR CONTRA KEYLOR NAVAS



Neymar también aspira a ser la estrella que conduzca al "pentacampeón" al ansiado sexto título, se topará con Keylor Navas, uno de los mejores, si no el mejor, guardametas del último Mundial. A ello se añade, una vez más, los antecedentes en los que chocaron ambos en los "clásicos" y, quizá, algún cruce que pueda producirse este año entre el PSG y el Real Madrid.



GRUPO F: ALEMANIA-MÉXICO Y LA REVANCHA DEL 86



México cuenta con una nueva ocasión de vengar la eliminación en "su" Mundial. Entonces, hace 31 años, el conjunto que lideraba Hugo Sánchez estuvo a punto de hacer historia, pero se lo impidió la eficacia alemana. El "Tri" llegó a empatar a cero el encuentro de los cuartos de final, pero cayó en una tanda de penaltis en las que no fue capaz más que de marcarle en una ocasión a Harald Schumacher.



GRUPO G: BOB MARTÍNEZ Y LAS DUDAS DE LA FA



En el verano de 2016 la federación inglesa (FA) vivía una de las mayores crisis de su historia. Inglaterra había sido humillada por Islandia en la Eurocopa, Roy Hodgson había dimitido y no había un candidato claro al banquillo de los "pross",

Sonaba, entre otros, el nombre del español Roberto Martínez, un entrenador conocedor del fútbol británico (Swansea, Everton...) y cuyos métodos gustaban a la FA. Sin embargo, la buena actuación de los sub'21, con Gareth Southgate al frente, lo cambió todo. Los dirigentes ingleses siguieron una línea continuista y entregaron al extécnico del Middlesbrough el cargo.

Ahora, los caminos de "Bob" Martínez y Southgate se vuelven a cruzar. Probablemente, por el primer puesto del grupo G. Quizá para despejar las dudas sobre si fue acertada la elección de la FA.



GRUPO H: LEWANDOWSKI-FALCAO; EL GOL ASEGURADO



¿Puede acabar sin goles un partido en el que se encuentran Robert Lewandowski y Radamel Falcao? Parece un imposible, porque el polaco, récord de goles en la fase de clasificación europea (16 goles) y el colombiano Radamel Falcao, autor de 13 goles en los doce partidos que ha jugado de la Ligue 1, tienen la portería contraria entre los ojos.