Los reproches de José Pékerman a la prensa de Colombia

El argentino José Néstor Pékerman anunció su salida de la Selección Colombia en una rueda de prensa, realizada tras una reunión con el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol. (José Pékerman renunció a la Selección Colombia).

El hasta ahora entrenador del combinado patrio agradeció, destacó los logros conseguidos durante su proceso y aseguró que continuará pendiente de lo que ocurra con el equipo en adelante. (José Pékerman: “Siempre voy a estar pendiente de Colombia”).

Pero además de recordar algunos de los mejores momentos que vivió durante los seis años y siete meses con la tricolor, Pékerman aprovechó para reprochar algunas especulaciones que surgieron en algunos sectores de la prensa en el país.

“Lamento todo el tiempo que han perdido hablando de muchas cosas porque le han hecho mucho daño a la Selección… Lo dije en la primera conferencia de prensa, ojalá todos se unan. Colombia arrancó muy mal la eliminatoria para Brasil 2014, les dije yo tengo la ilusión, la esperanza, nosotros vamos a clasificar al Mundial, pero tenemos que trabajar juntos y muchos de ustedes hace 16 años no han podido ir a un mundial, y van a mejorar en sus trabajos, van a tener nuevas ofertas de trabajo, nuevos canales, nuevos programas, va a haber actividad para todos. Entonces apoyen a la Selección desde el lugar donde estén, y se los vuelvo a repetir, no estemos conformes con lo que hemos hecho hasta ahora, hay un camino duro que se ha realizado y hay que continuar”, acusó el entrenador, al hacer referencia a la abundante información que circuló sobre su salida del equipo.

“Siempre he tenido una conducta en mis actos, yo no me ofrezco en ningún lado, espero la finalización de mi contrato a ver cuál es el rumbo que se va a tomar, no empiezo a hablar con otras selecciones, mi asistente no atiende a nadie, le corto la mano si atiende a alguien”, añadió.

Aseguró que tras el Mundial permaneció en Bogotá y no por fuera del país, como aseguraban algunos medios. “Tengo un respeto por el lugar donde estoy, vivo en Colombia permanentemente, me han puesto en todos los lugares del mundo. No salí de acá después del Mundial, cuatro días nada más, y no salí de Bogotá, pero me han puesto por todas partes. La cantidad de mentiras y barbaridades que se han dicho, pocos países hacen esas cosas. La realidad es una decepción muy grande”.

Por último, explicó que no ha pensado en lo que hará en el futuro próximo: “Cómo puedo estar pensando qué voy a hacer sino duermo desde que terminó el Mundial, solamente esperando qué iba a hacer Colombia. Yo sé que tengo a mi amada esposa, a mis hijas, que no las veo, a mis nietos que no los veo hace tiempo. Que en este proceso perdí a mi madre, a mi hermano, que no pude verlo, no pude estar en sus momentos críticos, ahí si me mata, casi no puedo continuar y siempre el compromiso está primero, entonces no pudo hablar de lo que viene”.