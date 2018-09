Los reproches de Juan Carlos Osorio a la Federación Colombiana de Fútbol

El técnico colombiano Juan Carlos Osorio viajó ayer a Paraguay para ponerse al frente del seleccionado guaraní; sin embargo, estaba molesto, porque en redes sociales se le juzgaba de poco ético por una cláusula de salida que tiene en su contrato en caso de que la Federación Colombiana le ofrezca la Selección antes de que cumpla tres meses con ese elenco.

“Sí, hay una cláusula acordada por ambas partes, que incluso fue sugerida por la Federación Paraguaya. Si los que toman las decisiones en Colombia hubieran cumplido las fechas, se evitaría esta situación apretada y coyuntural”.

Así mismo, Osorio confirmó que los miembros del Comité de la Federación lo habían vuelto a llamar tras la salida de José Pekerman. “Ellos ya saben el tema y ojalá cuenten realmente lo que pasa en esta situación”.

El entrenador risaraldense agregó que lo mejor que le podrían haber dicho, desde Colfútbol, es que si no lo quieren como técnico se lo digan sin rodeos, y no le hubieran puesto plazos o a esperar.

“No entendí la rueda de prensa de Jesurún cuando dijo que no tenían plan A, B, C, ojalá en algún momento se aclaren las cosas. Fui muy respetuoso con lo que me dijeron y por eso acepté también la cláusula para firmar con Paraguay, porque le estoy dando importancia a Colombia”.

Osorio aceptó que esta situación demuestra una falta de unidad al interior de la Federación. El COLOMBIANO intentó buscar la respuesta del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, pero el encargado de la entidad no respondió a las llamadas ni a los audios y mensajes de texto que se le pusieron por WhatsApp.

Muestras de respaldo

El técnico antioqueño Carlos Navarrete dijo que Osorio sería un seleccionador ideal. “Es tá capacitado, preparado, con experiencia internacional, conocedor de nuestro fútbol y los jugadores, tiene de las mejores metodologías y se mantiene actualizado. No tengo ningún reparo y hago fuerza para que cualquier técnico colombiano esté al frente de la Selección, hay muchos capacitados para hacerlo. Eso sí, espero que si le dan la oportunidad a uno de ellos les den las mismas condiciones que tuvo Pékerman, que si necesita 10 ayudantes que lo dejen y lo pongan en la misma balanza”.

A Pekerman le aceptaron 20 ayudantes.

Rubén Bedoya, extécnico de Envigado, dijo que aunque la cláusula le resta seriedad, Osorio ha hecho todos los méritos para llegar a la Selección.

Al exdelantero Juan Pablo Ángel también le gustaría que estuviera al frente del seleccionado. “Me parece muy buena opción, conoce nuestro fútbol, los jugadores, la idiosincrasia. Es un técnico capaz, preparado y con experiencia”.

Otro exgoleador, Iván René Valenciano indicó que cada quien es libre de decidir sobre su futuro. “El profesor Juan Carlos Osorio se nota que más allá del tema económico, tiene un gran deseo de dirigir a Colombia y eso no está mal, por el contrario, está bien. Y si puso esa cláusula es porque cree que tiene chances. Eso va a depender única y exclusivamente de los directivos. Ellos son los que tienen la última palabra, si es Osorio pues bienvenido y si es otro también. Lo importante es que se aproveche bien la materia prima que son los jugadores”.