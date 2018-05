Mundial de Rusia 2018: favoritismo no afectaría a selección Colombia

Tanto favoritismo para Colombia no resulta tan bueno en la medida que los jugadores se dejen llevar por encuestas, estudios y demás en la previa del Mundial de Rusia 2018.

Según un estudio del observatorio del fútbol CIES, Colombia tendría una probabilidad del 68% para consagrarse campeón en Rusia y se sitúa en el puesto 12.

La lista la encabeza España, campeona del mundo en Sudáfrica 2010, es la que primero aparece en la lista para ganar el próximo mundial, incluso por encima de Brasil, Francia y Alemania, actual campeón.

Según el estudio, Alemania, vigente campeona, es cuarta. Le siguen, en su orden, Inglaterra, Bélgica y Argentina.

Portugal es novena, por delante de Suiza, mientras que Rusia, el país organizador, se sitúa en la casilla 14.

¿Qué se tuvo en cuenta?

Para establecer su clasificación, el Centro Internacional de Estudio del Deporte (CIES), una fundación con base en Neuchatel (Suiza), ha utilizado un índice “de poder” identificando el rendimiento de los jugadores de cada selección para determinar cuáles tienen más opciones en Rusia.

El CIES, especializado en el análisis estadístico del fútbol, realizó un compilado de datos según los 23 jugadores que más han participado con su respectiva selección antes de llegar al Mundial, donde también se incluyen los partidos que han jugado en sus respectivos clubes junto al escalafón que tiene cada equipo según el centro estadístico.

Según esos datos, Colombia supera a las selecciones de Polonia, Senegal y Japón, quedando como favorita del Grupo H según la publicación.

Este índice combina el porcentaje medio de partidos de campeonato disputados desde el 1 de julio de 2017 por los 23 jugadores más utilizados por cada selección durante la campaña de clasificación con el nivel deportivo de los clubes que los emplean.

¿Afecta esto a Colombia?

Los números son solo eso: números. Eso sí es claro que son indicativos sobre algo específico, en este caso se le hace seguimiento a las actuaciones de los jugadores con sus selecciones o clubes. Se les miden los minutos, cuántos pases dan bien o mal, recuperaciones de balón, asistencias, goles y regularidad en la titular.

La ciencia ha avanzado y hay que estar conectado con ella. Son datos no menores. Te hablan de realidades, pero no es lo que decide la suerte de Colombia en Rusia.

En el pasado ser favoritos no sirvió de nada. Pelé, uno de los más grandes la historia, dijo que éramos favoritos a ganar el Mundial en Estados Unidos 94 y empacamos maletas de regreso al término de la primera fase. Fracaso.

Ha corrido mucha agua desde ese entonces. Ahora el roce internacional y el comportamiento que tienen nuestros jugadores nos permite mantenernos tranquilos con el manejo de cargar con el peso de favoritismo.

La responsabilidad de Colombia es seguir trabajando con humildad para intentar hacer un gran Mundial. Lo que digan o piensen afuera queda afuera, pero dentro de la Selección el tema se vive diferente.