Nacional, Tolima y Huila ganaron en el inicio de la novena fecha de la Liga

La novena fecha de la Liga Águila I-2018 deja hasta el momento los triunfos de Deportes Tolima, Atlético Huila y Nacional, en una jornada sabatina que contó con pocos goles.

En el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional venció 2-0 a Deportivo Pasto, con anotaciones de Gustavo Torres y Aldo Leao Rodríguez, en un encuentro que no representó una mayor dificultad para los dirigidos por el técnico argentino Jorge Almirón, quienes continúan comandando la tabla de clasificaciones de la Liga. Por su parte, el conjunto nariñense no ha logrado encontrar su mejor juego y son penúltimos en la tabla.

El primer juego de la jornada sabatina se disputó en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, en donde Deportes Tolima venció por la mínima diferencia a Boyacá Chicó, con anotación de Angelo Rodríguez, quien fue la figura en un partido bastante discreto que contó con pocas oportunidades de gol.

El conjunto pijao terminó con dos bajas tras la lesión del defensa Sergio Rodríguez, quien cayó sobre su hombro cuando disputaba un balón, y la expulsión del volante Rafael Robayo, tras ver en dos oportunidades la tarjeta amarilla. Por su parte, los ajedrezados aún no logran levantar cabeza y continúan en el fondo de la tabla de clasificaciones.

En el estadio El Campín de Bogotá, Santa Fe perdió 0-1 con Atlético Huila, con el tanto de Edwar López, quien logró marcar de cabeza en un descuido de la defensa cardenal. El partido contó con pocas opciones de gol y dejó al conjunto bogotano con un jugador menos, tras la expulsión de William Tesillo, a quien le fue anulado un gol por posición adelantada.

Este domingo se disputarán los juegos entre Patriotas vs Envigado, Equidad vs Cali, Junior vs Millonarios, Alianza Petrolera vs Jaguares y América vs Bucaramanga.