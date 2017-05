Nacional y Cali igualaron sin tantos en el Atanasio

Con un elenco alterno y poco brillo en su juego, Nacional mantuvo el primer lugar y alargó a 19 fechas su invicto en la Liga Águila-1 al empatar sin goles con el Cali en el Atanasio Girardot.

Francisco Nájera, el más experimentado del plantel antioqueño que actuó ayer, fue contundente en su apreciación ante la prensa local: “No fue un partido vistoso, resultó disputado y con choques, ellos no dejaron espacios, siempre estuvieron destruyendo. Nosotros no generamos muchas opciones de gol, esa es la deuda, no estuvimos finos._Lo positivo es que sacamos el arco en cero”.

El técnico Reinaldo Rueda, al manifestar que fue una semana dura por la eliminación en la Libertadores y que tras el regreso no hubo tiempo para entrenar con este grupo, reconoció que en el primer tiempo faltó cohesión en el juego y que en la etapa complementaria mejoraron un poco, “pero sin profundidad”.

Héctor Cárdenas, técnico del Cali, resaltó el orden de su elenco, que buscó el gol y que no se dio por las oportunas intervenciones de Armani.

Los partidos entre estos elencos siempre se han caracterizado por su emotividad y despliegue de buen fútbol, pero el de ayer fue la excepción a pesar de la presencia de 23.389 espectadores.

La visita vino por el empate, se conformó con él y conservó un lugar entre los ocho clasificados, así haya alargado el ayuno de triunfos ante Nacional en esta plaza que va en ocho años.

Nacional jugará el jueves en el Atanasio el último partido de Copa Libertadores-2017 ante Barcelona de Ecuador, con la esperanza de un cupo en la Suramericana. Trabajo arduo tienen los médicos para recuperar a varios jugadores, entre ellos Carlos Cuesta (virosis).

Luego, posiblemente el domingo, el equipo verde enfrentará el clásico ante el Medellín para cerrar la fase clasificatoria de la Liga Águila-1, en la que tiene récord de puntos.