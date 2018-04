Niko Kovac, el entrenador que dirigirá a James Rodríguez la próxima temporada

Niko Kovac regresa a Bayern Munich como entrenador para la próxima temporada tras un destacado paso con el Eintracht Frankfurt.

El técnico de 46 años, quien jugó con Bayern entre 2001-03, firmó un contrato de tres años que comenzará en julio, anunciaron los flamantes campeones de la Bundesliga el viernes.

"Estamos muy contentos de poder traernos a Niko Kovac como nuevo técnico de Bayern", dijo el director deportivo Hasan Salihamidzic. "Niko fue un jugador de Bayern, conoce muy bien al personal, la estructura y el ADN del club. Estamos convencidos que es el entrenador adecuado para el futuro de Bayern".

El ex volante de contención reemplazará a Jupp Heynckes, quien salió de su retiro para tomar las riendas del club bávaro en octubre pasado. Pero Heynckes siempre advirtió que no seguiría más allá del final de la temporada. Las gestiones de Bayern de convencer al estratega de 72 años fueron inútiles.

"Es una buena elección. Le irá bien", dijo Heynckes sobre su sucesor, de quien dijo estaba "predestinado para dirigir en Bayern".

Kovac será acompañado en Bayern por su hermano menor Robert, quien será el auxiliar. Robert Kovac, de 44 años, también jugó previamente con el club.

En una rueda de prensa el viernes, el mayor de los Kovacs dijo sentirse ambivalente por irse de Frankfurt, pero "son pocos los técnicos y jugadores" que reciben la oportunidad en Bayern.

"No fue una decisión muy sencilla, debo reconocerlo", dijo Kovac. "Me cuesta al saber que el final está próximo. Pero donde se cierra una puerta, se abre otra".

El técnico del Frankfurt dijo que su salida "no influirá" en los últimos partidos del club en la temporada.

La revista Kicker informó que Bayern pagará la cláusula de 2,2 millones de euros (2,7 millones de dólares) para liberar a Kovack de su actual contrato con Frankfurt. El contrato de Kovac alcanzaba hasta junio de 2019 con su actual club.

El director deportivo de Frankfurt Fredi Bobic criticó a Bayern por no haberles contactado de antemano, y por el momento en el que han hecho el anuncio.

"Ha sido una sorpresa que sea en este periodo", dijo Bobic. "Este es una periodo sumamente importante para Eintracht Frankfurt. Podemos alcanzar muchos objetivos en las próximas semanas. Es por eso que este no es un momento oportuno para nosotros. Que se filtrara esa información, sin que Frankfurt sea la fuente, es bien irritante, poco profesional y una falta de respeto".

Pese a su escasa experiencia tras dirigir a Croacia, Kovac salvó a Frankfurt del descenso al tomar las riendas en marzo de 2016 y lo llevó a la final de la Copa de Alemania la siguiente temporada. La Liga de Campeones está al alcance tras otra excelente temporada. Frankfurt también pendiente enfrentar a Schalke en las semifinales de la Copa de Alemania.

Bayern acaba de conquistar su sexto título seguido de la Bundesliga, un record. También podrían atrapar el triplete de títulos con la Copa de Alemania y la Liga de Campeones en la última temporada de Heynckes.