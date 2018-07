Ojalá y muy pronto podamos alcanzar cosas grandes”: David Ospina

David Ospina es uno de los personajes más queridos en Colombia, eso no tiene discusión.

Sus excelentes intervenciones en los dos últimos Mundiales, el de Brasil 2014 y el de Rusia 2018, han hecho que los colombianos vean en este antioqueño a todo un ídolo.

Ospina, quien atendió ayer en Cartagena una invitación de Crema Forz Sport, en una mini rueda de prensa se refirió al reciente Mundial y a lo que viene con la Selección.

“Tenemos un equipo que puede competir en cualquier nivel, que se mentaliza en ganar cosas importantes, nos fuimos de Rusia con un sinsabor, sabíamos que podíamos hacer cosas más importantes. En próximas competiciones, ojalá pronto, le demos grandes alegrías a nuestro país”, dijo David, quien el próximo 31 de agosto cumplirá 30 años.

Afirma que las dos citas mundialistas son especiales para él. “En Brasil, las cosas salieron mejor, eso es cierto. En Rusia nos sobrepusimos a una dertrota, a expulsiones y lesiones. Esperamos que en la proxima Copa América se den las cosas por lo alto”, precisa.

Recibió solo tres goles en el Mundial de Rusia, dos de ellos de penalti. A nivel indivindual le fue muy bien...

- Siempre será más importante que las buenas actuaciones fortalezcan el colectivo y se pueda avanzar hasta donde más se pueda. Teníamos una mentalidad muy firme.

Pensamos en estar en la final y ganar la Copa para nuestro país. Lástimosamente no se pudo. Ahora hay que levantar cabeza y seguir apoyando a esta Selección en sus deseo de ganar algo grande.

¿Pékerman se va o se queda en la Selección?

- Es época de vacaciones, no se ha tocado el tema, todos sabemos lo que él ha logrado para el país y la Selección. Ya llegará el momento de las decisiones.

¿Su concepto de Wilmar Barrios?

- Sabemos lo que ha hecho Wilmar con Boca Juniors y que es pretendido por grandes equipos de Europa. Es un orgullo para mí tenerlo de compañero en la Selección.

Este fue un Mundial extraño, ¿piensa lo mismo?

- Las competiciones son de momento. Hay un día que te levantas con pie derecho y pueden pasar muchas sorpresas como acontenteció en este Mundial.

¿Qué piensa del título logrado por Francia?

- Tengo un sentimiento especial por Francia porque me abrió las puertas con el Niza durante seis años. Hizo un buen mundial y lo ganó bien. Los felicito por eso, se merecían ser campeones porque fueron muy regulares en su fútbol. Lo de Croacia fue buenísimo porque mostró fútbol y unión de equipo. Nos dio un ejemplo brillante.

A usted el fútbol le ha dado todo lo que le ha pedido...

- Sí. Soy un agradecido con Dios porque me ha dado cosas muy bonitas en mi carrera. Uno de mis sueños era ser selección Colombia y lo logré. El otro era llegar a Europa y mantenerme y lo he hecho gracias al trabajo, sacrificio y que he sabido valorar todo lo que me ha dado la vida.

¿Qué es lo mejor de pertenecer a la Selección?

- Lo que más me gusta de ser Selección Colombia es que le trae muchos beneficios al país, que todos los colombianos arropan a la tricolor, tiran hacia el mismo lado, eso es algo maravilloso y lo disfrutamos al máximo.

¿Qué le dice a aquellos que empiezan en este deporte?

- Mi consejo a los deportistas es disciplina y responsabilidad y que disfruten en el momento que te brinda el deporte. Así es más fácil lograr las metas que se proponen.

¿Hasta cuándo se ve en la Selección?

- (Risas). Esperemos seguir atajando en la Selección mucho rato, es mi idea y lo que quiero, vamos a ver qué quiere Dios.

“Hay que estudiar”

También se refirió a la importancia del estudio. “Tuve la fortuna de terminar mi bachillarato. Le saqué el mejor provecho al colegio. El deporte es fundamental, pero hay que aprovechar el estudio”.

Sus padres son Hernán Ospina y Lucía Ramírez y tiene una hermana: Daniela. Jessica Sterling es esposa y sus hijos son Maximiliano y Dulce María.

“A mi hijo le apasiona el fútbol, tiene 3 años, me gustaría que él sea el que eliga. Si quiere ser futbolista, lo apoyaré al máximo y si elige ser cantante u otra profesión también lo apoyaré. A los niños hay que apoyarlos en lo que quieren”, remata.

Ospina compartió sus vivencias con muchos niños de escuelas de Cartagena que tienen los mismos sueños que él tuvo en sus inicios.

Respondió amablemente a a cada interrogante de los menores a quienes invitó a trabajar con mucho esfuerzo, disciplina y mucha humildad para alcanzar sus metas.

Su infancia

David se refirió a su infancia. “Fue bonita, crecí en hogar humilde, en el que me brinadron amor, aprendí los valores importantes en la vida. Me apoyaron siempre, le doy gracias a mis padres porque por ellos estoy donde estoy”.

La pasión por el fútbol inició a los cuatros años, recuerda que siempre pedía balones y estaba vestido de futbolista. “Ingresé a los 7 años en la Escuela Alexis García como delantero. A los 10 encontré mi verdadera posición. Integré las selecciones Antioquia, pasé a Atlético Nacional (fui campeón dos veces). Hice todo el proceso en las selecciones Colombia”.