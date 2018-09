Osorio dice en su primera convocatoria que sueña con dirigir a Colombia

El seleccionador de Paraguay, el colombiano Juan Carlos Osorio, afirmó este martes, al divulgar la primera lista de convocados para comenzar trabajos con la Albirroja, que su sueño sigue siendo dirigir el equipo de su país, aunque matizó que continuará "dando el cien por cien" en su nuevo cargo.

"No puedo negar que, como colombiano, la ilusión, no de ahora, el sueño, no de ahora, el objetivo, no de ahora, de toda mi vida, ha sido dirigir la selección colombiana", dijo el exseleccionador de México al ser consultado por la posición que tomaría si recibiera una oferta para dirigir la selección de su país.

Insistió en que ahora tiene "una responsabilidad moral con los paraguayos", y garantizó que rechazará ofertas de cualquier otro club o selección, a excepción de la colombiana.

"Tengo 57 años, se los he dedicado al fútbol. Y siempre he pensado que en algún momento voy a tener la oportunidad de darle a mi viejo (su padre) esa felicidad (entrenar a la selección colombiana). Eso está ahí y es latente", manifestó.

El característico juego aéreo del fútbol paraguayo, así como la determinación y la vehemencia en el campo fueron los factores que, según Osorio, lo convencieron de aceptar la oferta para dirigir la Albirroja.

En principio, el exentrenador del Atlético Nacional colombiano y el Sao Paulo brasileño solo convocó jugadores que militan en clubes extranjeros.

En la lista no hay guardametas.

Entre los jugadores de la liga local que pretende convocar, Osorio destacó su interés por el lateral de Cerro Porteño Santiago Arzamendia, y admitió que ya ha tenido contactos con él.

"Sobre sus condiciones: una zurda privilegiada, muy buen servicio de banda, compite en el fútbol aéreo, técnico, de mediana a alta velocidad, patea muy bien tiros libres", dijo.

El entrenador de Santa Rosa de Cabal expresó su pleno respeto a la cultura del país y aseguró que su compromiso es aportar al fútbol paraguayo.

"Son ustedes los que conocen su cultura, a mí no me molesta que hablen guaraní entre ellos, ni me siento de alguna manera perjudicado. Por el contrario, es su fútbol, es su cultura. Yo vine aquí a aportar", concluyó.

- LISTA DE CONVOCADOS:

Defensas: Jorge Moreira (River Plate-ARG), Rolando García (Lanús-ARG), Fabián Balbuena (West Ham-GBR), Gustavo Gómez (Palmeiras-BRA), Bruno Valdez (América-MEX), Junior Alonso (Celta de Vigo-ESP), Danilo Ortiz (Banfield-ARG), Omar Alderete (Huracán-ARG), Lorenzo Melgarejo (Spartak de Moscú-RUS) y Blas Riveros (Basilea-SUI).

Centrocampistas: Robert Piris (Flamengo-BRA), Cristian Paredes (Portland Timbers-USA), Celso Ortiz (Monterrey-MEX), Jesús Medina (New York City-USA), Hernán Pérez (Espanyol-ESP), Héctor Villalba y Miguel Almirón (Atlanta United-USA), Derlis González (Santos-BRA), Alejandro Romero (New York Red Bulls-USA), Juan Iturbe (Pumas Unam-MEX), Óscar Romero (Shanghai Shenhua-CHI) y Celio Domínguez (América-MEX).

Delanteros: Ángel Romero y Sergio Díaz (Corinthians-BRA), Federico Santander (Bologna-ITA), Antonio Sanabria (Real Betis-ESP), y Cristian Colmán (Dallas-USA).

