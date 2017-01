Padre de James Rodríguez afirma que su hijo se queda en el Real Madrid

Mucho se ha especulado en este periodo de receso en el fútbol español sobre lo que sería la salida del volante colombiano James Rodríguez del Real Madrid por su bajo desempeño y su supuesta mala relación con el técnico francés Zinedine Zidane.

Sin embargo, el padre del diez de la Selección, Wilson James Rodríguez, aseguró que su hijo se quedará en la Casa Blanca. “James se va a quedar, tiene un compromiso con el Real Madrid y un contrato. Él va a recuperar su puesto porque es humilde y lo merece”, aseguró Rodríguez en el partido de fin de año de exjugadores del fútbol santandereano.

Las palabras del papá del goleador del Mundial de Brasil 2014 llegaron después de que el mismo James pusiera en duda su continuidad con el club español tras el Mundial de Clubes, cuando aseguró que quería estar en un equipo donde pueda jugar más minutos.

“A veces no se da todo como uno quiere, pero hay que estar tranquilo. Tengo siete días para poder pensar todo. Yo quiero estar aquí, pero a veces no se dan las cosas. Hay que pensar bien todo y no puedo asegurar si sigo o no porque quiero jugar más”, dijo James en su momento, sin embargo, en su llegada en su regreso a concentración, el pasado 29 de diciembre, el colombiano se vio bastante motivado.

Por otro lado, Rodríguez padre también hizo referencia a la buena relación que tiene con la figura del combinado patrio, ya que en muchas ocasiones se ha dicho que ni se hablan.

“Siempre ha sido buena, lo que pasa es que a la gente le gusta hablar y cuenta cosas que no son, estas vacaciones compartimos todos juntos y jugamos fútbol casi todos los días.”, aseguró.

Gracias a las lesiones de compañeros como Gareth Bale, Lucas Vásquez y Mateo Kovacic, James podría tener minutos con el Real este miércoles cuando disputen en el partido por los octavos de final de la la Copa del Rey ante el Sevilla.