Pastore se suma a una Roma que se arma para pelear mano a mano con la Juventus

El argentino Javier Pastore, que fichó este martes por el Roma tras no contar con mucho protagonismo en el París Saint Germain (PSG), aseguró que llega al conjunto romano con "ganas de abrir una nueva etapa" y de "volver a sentirse importante".

"Una de las razones por las que me fui es que quiero tener nuevas experiencias, quiero volver a sentirme importante en un equipo y espero hacerlo aquí", afirmó en italiano Pastore, en su rueda de prensa de presentación en el centro deportivo del club en Trigoria.

El "Flaco", por el que el Roma paga 24,7 millones de euros al PSG, se mostró ilusionado por trabajar con el director deportivo del club capitalino, el español Ramón Rodríguez Verdejo "Monchi".

"Todos me hablaron bien de Monchi. Es un hombre honesto, trabaja bien, ha hecho grandes cosas. Tengo muchos amigos que, cuando se enteraron de que tenía esta posibilidad, me dijeron 've porque está Monchi'", explicó.

El polivalente centrocampista argentino busca relanzar su carrera y demostrar su talento, después de vivir unos últimos años complicados en París.

"En París juegan los que tienen que jugar. Juegan los últimos (futbolistas) que llegan. Yo llevaba siete años allí, en los primeros años jugué casi siempre, pero luego jugaron los nuevos. Al comprar a muchos jugadores en el mismo sitio es más difícil tener espacio", dijo.

También subrayó que, en el último curso, el técnico español Unai Emery quería alinearle de extremo izquierdo y que eso le complicó el trabajo, pues se jugaba el sitio con el brasileño Neymar Jr.

Por lo que atañe a su nueva etapa en el Roma, Pastore explicó que puede jugar tanto de volante como de extremo o de media-punta, y que está a disposición del técnico Eusebio Di Francesco.

"El rol lo decidirá el entrenador, espero entrenarme bien y estar disponible. Pienso que quiere alinearme de extremo, pero también me dijo que a lo largo de los partidos cambia mucho. Yo estoy disponible para jugar donde él quiera", afirmó.

A nivel de objetivos, Pastore explicó que su voluntad es ayudar al equipo a mejorar y que tratará de recortar distancias con el Juventus de Turín, siete veces consecutivas campeón de la Liga italiana.

"Empezaré a trabajar con mis compañeros para ponernos buenos objetivos. Quiero tratar de hacer lo que hicieron el año pasado, llegaron a una semifinal de la Liga de Campeones, que no es nada fácil. Llego con ganas de mejorar", prosiguió.

Satisfecho por volver a Italia, donde ya estuvo de 2009 a 2011 con la camiseta del Palermo, Pastore dio las gracias a su nueva afición por la ovación que le brindó el lunes, cuando cientos de personas le esperaron a su salida del aeropuerto.

"Son sensaciones muy buenas, sabía que la afición era muy calurosa, pero no esperaba tanta gente, me gusta. Me dan ganas de hacerlo bien y de salir a lo grande este año, es lo mejor que tiene el fútbol", aseguró.

El "Flaco", de 29 años, vestirá la camiseta número 27 y compartirá el vestuario del Roma con sus compatriotas Diego Perotti y Federico Fazio.

Antes de acabar el presente junio, el de San Fernando (Cádiz) ya ha fichado al español Iván Marcano, el croata Ante Coric, los italianos Antonio Mirante, Davide Santon, Nicoló Zaniolo y Bryan Cristante y al holandés Justin Kluiver, hijo del exdelantero del Barcelona Patrick Kluivert.

Monchi lleva invertidos unos 80 millones de euros para modelar el Roma del futuro, y está financiando este mercado de entrada, de momento, con el traspaso del medio belga Radja Nainggolan, que firmó por el Inter de Milán a cambio de 38 millones de euros.

La salida del "Ninja", que a sus 30 años era uno de los grandes ídolos de la hinchada del Roma, fue un sacrificio necesario, que Monchi decidió realizar para liderar un proyecto deportivo basado en una mezcla de juventud y experiencia.

Todo ello con un rasgo definido: jugadores dotados de significativa técnica individual y capacidad de gestionar el balón con calidad.

Monchi está reforzando al equipo en todos los roles: con el portero Mirante como alternativa al meta brasileño Alisson Becker; Marcano y Santon en defensa; Pastore, Cristante, Zaniolo y Coric en el centro del campo; y Kluivert en la delantera.

La hipotética venta de Alisson, por quien están interesados clubes como el Real Madrid o el Liverpool, podría suponer para el Roma cubrir lo invertido en fichajes o, incluso, cerrar en balance positivo. Algo para lo que también Monchi trabaja sus estrategias.

Con la llegada del "Flaco" Pastore, Monchi apuesta por un jugador de experiencia internacional, que conquistó 19 trofeos nacionales franceses en sus siete temporadas vividas en el PSG.

El Roma se hace con un medio polivalente, que puede jugar tanto de volante como de media-punta o de extremo en un 4-3-3, y que ya conoce además la Serie A italiana (Primera división) al haber estado dos años en el Palermo (2009-2011).

Si el "Flaco" representa la pieza de mayor experiencia, Kluivert y Zaniolo, de 19 años, y Coric, de 21 años, son tres apuestas para el futuro del club.

El más caro de los tres es Kluivert, que llegó procedente del Ajax de Amsterdam por 17,25 millones de euros, tras lucirse en la Eredivisie con 10 goles en 30 partidos.

Además, Monchi tiene gran confianza en las jóvenes estrellas que fichó el pasado verano: el turco Cengiz Under, autor de ocho goles el último curso; o el lateral holandés Rick Karsdorp, que tiene ganas de revancha tras sufrir un año lastrado por las lesiones.

"Under es un chico joven que apenas ha salido de su casa, pero es verdad que los pasos que está dando son pasos firmes. Tenemos que seguir protegiéndolo, pero tiene una cosa que es fundamental: la calidad y el fútbol", subrayaba Monchi en conversación con EFE el pasado marzo.

En poco más de catorce meses como director deportivo del Roma, Monchi está aportando al club romano su larga experiencia, su sabiduría técnico-táctica y una extrema profesionalidad en la organización del mercado.

Y los frutos de este trabajo, en términos deportivos y económicos, son evidentes.

El Roma se ha ganado renombre internacional con sus hazañas en la última Liga de Campeones, y encara el nuevo año con la ambición de confirmarse en Europa y de recortar distancias con el Juventus en la lucha por el título liguero italiano.