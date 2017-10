Pékerman: “Creo que es la primera vez que podremos repetir el equipo”

La Selección Colombia de Fútbol de Mayores ultima detalles para afrontar el juego contra Paraguay, que podría ser de la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA Rusia-2018 y en la víspera, el seleccionador nacional de Colombia, el argentino José Néstor Pékerman, ofreció la conferencia de prensa oficial.

Como es costumbre en la era de Pékerman, pocos nuevos conceptos abordó en la reunión con los medios, sin dejar ver cuál podría ser la nómina inicialista, aunque sí anunció que podría ser la primera vez en la Eliminatoria que podría repetir la nómina del juego anterior, porque tiene a todos los jugadores disponibles, sin lesiones, ni sanciones.

“La Eliminatoria siempre nos marca que las estadísticas no juegan, se ha roto permanentemente y el tipo de partidos que se juegan son muy cerrados, con resultados inciertos, de hecho por eso sucede este final, con siete equipos luchando por tres cupos directos y medio más, con un margen estrecho en puntos. En este momento las estadísticas no juegan para nada, este es especial porque será único para decidir cosas, sin mirar cosas que han sucedido antes, lo importante es la actualidad de nuestros jugadores y cómo está Paraguay”, aseguró Pékerman.

El argentino agregó: “Es sumamente importante que después de mucho tiempo podamos contar con muchos jugadores que habitualmente queríamos tener y no hemos podido por todas las circunstancias ya conocidas, eso es de mucho valor, pero la elección ya depende de las necesidades de cada partido, es algo que podemos festejar porque esta Eliminatoria ha sido tremenda. Creo que es la primera vez que podremos repetir el equipo, no se ha dado y eso también habla de poder superar todas esas dificultades”.

Del rival, de Paraguay, José Néstor comentó: “Paraguay fue a Chile a un partido que parecía imposible y se llevó un triunfo que dejó a Chile complicado y Paraguay volvió a crecer en expectativas, pero perdió con Uruguay, por eso nos pone en alerta para que la gente no piense que es un partido sencillo, que va a tener muchas alternativas en defensa y ataque por parte de los dos equipos, siento que será un partido intenso y con sus armas cada uno buscará su mejor versión”.

“Colombia tiene jugadores importantes que le pueden hacer daño a Paraguay, que es un equipo muy fuerte defendiendo y sale muy bien de contra, con jugadores rápidos, con buen juego aéreo, creo que los dos equipos tienen buenas alternativas, hay equilibrio y debemos saber jugar el partido en los momentos determinantes”, añadió sobre el partido de este jueves.

También analizó que “es un partido muy especial, cualquier situación puede ser fundamental en el juego y hacemos muchos análisis, porque tenemos jugadores con experiencia y son partidos que no tienen vuelta atrás, lo determinante del resultado hace que después sea una experiencia más y los jugadores que están deben resolverlo, la experiencia es útil para los jugadores, pero la resolución es en conjunto, no individual y no vale sólo experiencia o buen momento, hay que tener una combinación de los dos”.

Sobre James y la salida de Ancelotti del Bayern Múnich, dijo: “Ahora hablamos poco porque la cabeza está en Paraguay y eso le valoramos a James, que siempre ha sido así, cuando llega a la Selección da el 100 %, siempre está preocupado por el grupo, por los compañeros y hablamos poco de eso, pero a mí no me sorprendió la salida de Ancelotti, porque se veía que este inicio de temporada el Bayern estaba con problemas, se percibía que no había comodidad en el trabajo, eso lo hablamos con James, le pedimos que estuviera tranquilo, porque llegaba a un gran club, independientemente del entrenador, él fue por sus condiciones a un club, no por el entrenador, le dijimos que no se condicionara, eso lo hablamos previo a la salida de Ancelotti, después sucedió y seguro lo sintió porque él fue muy bueno con James, pero siento que esto no va a cambiar en nada su actitud para el rendimiento y está con todo para el partido de mañana”.

Y de Cuadrado, el seleccionador nacional reveló que “está bien, tuvo un pequeño golpe con su club que a veces le puede causar incomodidad, pero no con el temor de que no pueda jugar, de hecho está entrenando así y está bien”.

“En la defensa, estamos satisfechos con el partido contra Brasil, también en Venezuela, pero son otras características, son matices diferentes, son jugadores de Selección, valiosos, pero en el último partido contra Brasil quedamos muy conformes con la pareja de centrales”, reconoció el argentino, dejando ver que Cristian Zapata y Dávinson Sánchez serían titulares frente a Paraguay.

Con referencia al cambio de horario, que pasó de las 3:30 a las 6:30 de la tarde, Pékerman explicó: “como todas las selecciones que están compitiendo en estos dos juegos por ir al Mundial y hay una diferencia muy pequeña entre los equipos de clasificar, por eso se decidió jugar en el mismo horario, la parte competitiva está resguardada porque todos estuvieron de acuerdo con ese tema y en lo personal sabíamos que en estos últimos tiempos el clima ha sido cambiante, nos ha tocado partidos con mucha lluvia, con no tanta temperatura, así que son muchas situaciones y nada asegura nada”.

“Estoy muy feliz en Colombia, con este grupo de jugadores queremos volver al Mundial, he tenido jugadores extraordinarios en todo sentido, personas y profesionales, que han sentido la camiseta y le dan valor al país, a su gente, que siempre estén dispuestos a romper récords, por eso me siento orgulloso de haber estado todo este tiempo acá”, concluyó Pékerman.

El equipo colombiano enfrentará a Paraguay este jueves desde las 6:30 de la tarde en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en compromiso que será simultáneo a otros dos definitivos que pueden combinar el resultado para dar la clasificación a la tricolor. En Santiago, Chile enfrenta a Ecuador y en La Bombonera de Buenos Aires Perú visita a Argentina.

La Selección Colombia es tercera en el clasificatorio suramericano para la cita orbital, con 26 puntos, detrás de Brasil, ya clasificado con 37 unidades, y de Uruguay, que con 27 también está a un paso de la cita europea. En la cuarta casilla está Perú, con 24, que le saca la posición a Argentina por la diferencia de gol. Chile es sexto con 23 unidades y Paraguay séptimo con 21.