Pier Luigi Grazziani, el portero del momento en el fútbol colombiano

“Está muy pequeño, difícilmente pasa algo bueno con él a futuro”, se le escuchaba decir al cuerpo técnico de la selección Bolívar infantil hace exactamente diez años cuando Pier Luigi Grazziani Serrano disputaba la titular con Víctor Córdoba, quien gozaba de una gran estatura.

Pero curiosamente ese mismo año comenzaron a pasar cosas buenas con él porque pese a tener muy poca estatura gracias a sus condiciones Pier Luigui se adueñó de la titular y terminó siendo determinante en el título nacional que se alcanzó con esa selección infantil.

Hoy, Grazziani mide un metro con 83 centímetros, ha pulido mucho sus condiciones, a sus 23 años es el portero titular de Alianza Petrolera y esta temporada ha recibido cualquier cantidad de elogios de la prensa nacional.

Salió de Expreso Rojo, pasó a las inferiores de Nacional, estuvo en un microciclo con la selección Colombia Sub-15 y luego llegó a Alianza Petrolera, en donde acumulaba tres temporadas adquiriendo experiencia y esperando una oportunidad que por fin le llegó.

¿Cómo se ha sentido en lo que va de la temporada?

-Muy bien, al principio un poco ansioso, pero con el pasar de los partidos he estado más sereno y tranquilo a la hora de la toma de decisiones.

¿Cuál ha sido su mejor actuación?

-El mejor partido que me he sentido a pesar de q no fue favorable el resultado para el equipo fue contra Bucaramanga. Me exigieron bastante y evité varias veces la caída de mi arco.

¿Se esperaba esta oportunidad?

- No. Ricardo Jerez estaba haciendo la pretemporada con nosotros y de un momento a otro lo llamaron que se tenía que ir para el Deportivo Cali, gracias a Dios hice una buena pretemporada, eso hizo que me tuvieran en cuenta para la titular.

¿Qué le aprendió a Pezzuti y a Armani en su paso por Atlético Nacional?

-De Pezutti aprendí que el arquero debe ser un líder dentro de la cancha por que somos los que mejor vemos el juego por nuestra posición. De Armani me gusta porque es un arquero muy atajador, fuerte en el mano a mano y buenísimo en los tiros de media distancia.

¿Sus objetivos este año?

- Seguir teniendo buenas actuaciones en el fútbol colombiano, darme a conocer más y consolidarme en el arco de Alianza Petrolera.

Y sus metas a largo plazo...

- Vestir los colores de mi país, creo que es una de las cosas que he soñado desde niño.

¿Siente el cariño de la gente en Barrancabermeja?

- Al principio me criticaban mucho por mi edad, pero al pasar las fechas les demostré que tenía potencial y hoy en día siempre encuentro palabras de apoyo por parte de la hinchada.

¿A qué se debe este buen momento?

- A la entrega q tengo por mi profesión y las ganas de sacar a mi familia adelante para un mejor futuro.

A usted lo comparan mucho con Agustín Julio... ¿cree que puede ser su sucesor?

- Claro que puedo ser el sucesor de Agustín. Es una excelente persona, fue un tremendo arquero y me aconseja mucho.

100% fútbol

Vive ligado al fútbol, su pasatiempo. Asegura que observa muchos videos de arqueros.

Grazziani agrega que en los ratos libres “siempre voy a misa antes de los partidos para darle gracias a Dios por lo bueno que ha sido conmigo”.

Sobre la Selección Colombia, el joven portero agregó que “no tengo duda que mi país irá al Mundial, tenemos muy buenos jugadores y un gran compromiso de los mismos”.

El mejor amigo que le ha dado el fútbol es David Valencia, compañero de Alianza Petrolera. Asegura que Inglaterra es el país que le gustaría conocer. Se declara hincha del Real Madrid y dice que el mejor portero del mundo es Manuel Neuer.

Agustín Julio, exportero de la selección Colombia de mayores, hace un par de años cuando anunciaba su retiro le entregó sus guantes a Pier y le dijo que él sería su sucesor, que siguiera trabajando duro y parejo porque en el fútbol, así como en la vida, nada es fácil.

Grazziani ha seguido los consejos de Julio. Va paso a paso, ahora es titular indiscutible de Alianza Petrolera, pero sus sueños van más allá y él seguirá luchando para conseguirlos.

Es el portero del momento en Colombia y tiene un futuro halagador. ¡Dios bendiga los pasos de este gran portero!.

