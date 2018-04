Las alarmas se prendieron desde hace rato en el arbitraje colombiano. Los sucesivos errores en muchos partidos de la Liga y en otros que definen posiciones clave, como el ingreso a los ocho y el tema del descenso, tienen en la mira a los anteriormente llamados 'hombres de negro'.

Expulsiones injustas, goles validados en posiciones ilícitas y determinaciones erradas en muchas jugadas son los puntos neurálgicos que cuestionan técnicos, directivos y aficionados del fútbol.

¿Qué está pasando en el arbitraje colombiano? ¿No están lo suficientemente capacitados los actuales árbitros? ¿Se les está acelerando el proceso a muchos de los nuevos? ¿Hay conocimiento sobre arbitraje de los que manejan el tema desde la parte administrativa?

Reconocidos exárbitros FIFA consideran que se viene fallando desde la cabeza, que es la Comisión Arbitral, y aseguran además que se ha acelerado el relevo generacional sin tener en cuenta los pasos que deben quemar primero los que están llegando a dirigir en la A.

“La Comisión está poniendo árbitros, muchos de ellos jóvenes, y está obviando procesos como la capacitación adecuada, la experiencia, el paso por otras categorías y el aprendizaje del reglamento”, dice el exárbitro y ahora analista José Borda.

Asegura que muchos árbitros llegan a dirigir en Primera sin hacer el proceso, “simplemente porque los recomendó otro árbitro, algún Presidente o porque es de los afectos de la Comisión Arbitral”.

Entre tanto, José Joaquín Torres, vallecaucano y quien pitó en el Mundial de USA 94, considera que hace falta una verdadera estructura arbitral.

“Uno ve a los árbitros sin criterio, no hay concordancia entre ellos, no tienen buena ubicación y por eso se nota que no hay una verdadera instrucción ni un modelo de arbitraje como debería existir”, dice Torres.

Considera el exárbitro vallecaucano que “los muchachos se vienen equivocando, pero no de mala fe; sin embargo, su preparación no es la mejor, falta quién los instruya acorde a los lineamientos modernos del arbitraje”.

Manifiesta Torres que para buscar soluciones, “la Comisión Arbitral debe seguir lo que indica la FIFA, que dicha Comisión sea manejada por los exárbitros; además, hay que establecer una pedagogía de la enseñanza y corregirle los errores a los árbitros”.

Por su parte, Armando Pérez, exárbitro antioqueño y quien pitó en el Mundial de Italia 90, apunta a que los errores que se vienen dando es porque “hay una crisis de conocimiento del reglamento; además, los árbitros sienten que no tienen toda la autoridad para manejar un partido. Por eso la capacitación es clave para buscar unificación de criterio”.

Propone Pérez “conformar un grupo reducido de árbitros y centrar en ellos la capacitación para minimizar tantos errores”.

Otro de los que ha venido notando fallas en los actuales árbitros es Wílmer Barahona, vallecaucano, quien pitó durante varios años en el fútbol colombiano.

“A los árbitros los maneja la Federación y ese es un error porque los jueces deberían manejarse por los mismos árbitros. Lo segundo es que la Federación tiene una Comisión con gente que no sabe de fútbol ni de arbitraje y, tercero, el proceso ha desaparecido. Antes los árbitros iban a torneos infantiles, prejuveniles, juveniles y así sucesivamente hasta llegar a profesional. Ese proceso hoy no existe. Lo que existe es nombrar árbitros a dedo”, señala Barahona.

CADENA DE ERRORES

Las fallas han sido decisivas y muy visibles en muchos partidos.

En la cuarta fecha, en Millonarios-Nacional, partido 'Triple A', Mario Herrera expulsó a John Duque, jugador capitalino, por supuesta falta grave contra Andrés Rentería.

Después de ver el video, la Comisión Arbitral determinó que el jugador de Millonarios había sido mal expulsado.

Antes, en la primera fecha, Éder Vergara tuvo muchos problemas en el partido Tolima-Nacional, por un gol no validado al cuadro pijao, en tanto que en la segunda jornada hubo protestas del Junior contra Andrés Rojas por considerar que uno de los goles con los que perdió 2-0 con el Pasto se había dado de manera ilícita.

Patriotas también reclamó en su encuentro ante Millonarios de la segunda fecha, porque Óscar Gómez no sancionó a su favor un claro tiro penal.

Uno de los lunares más sobresalientes se produjo en el partido Deportivo Cali-Santa Fe (3-0), con dos goles validados en fuera de lugar, lo que provocó la protesta del técnico cardenal Gregorio Pérez.

El árbitro de ese partido, Leonard Mosquera y uno de los líneas comprometidos en las dos acciones, recibieron 'descanso indefinido' por parte de la Comisión, que reconoció las dos grandes fallas.

El viernes, en el duelo Jaguares-Envigado, Mario Herrera, del Meta, el mismo de Millonarios-Nacional de la cuarta fecha, se volvió a equivocar al sancionar a favor del cuadro paisa un tiro penal que no existió.

La cabeza visible de la Comisión Arbitral (Jorge Enrique Vélez) asegura que no hay alarmas porque no son tantos los errores que vienen cometiendo los árbitros como se asegura.

Sin embargo, los análisis indican lo contrario en 13 fechas jugadas, síntoma de que algo anda mal y de que los encargados de impartir justicia en el fútbol colombiano vienen atravesando un mal momento.

“SIEMPRE CULPAN A LOS ÁRBITROS”

Jorge Enrique Vélez, presidente de la Comisión Arbitral, dio un parte de tranquilidad sobre el trabajo de los centrales, pese a la lluvia de críticas por errores puntuales en varios partidos.

Vélez habló con El País sobre el tema del arbitraje que está candente.

- Como presidente de la Comisión Arbitral, ¿cómo ve lo que está pasando, con errores continuos?

Lo veo muy normal. Salvo uno o dos casos que se han presentado en el torneo, las cosas han ido bien. Todo el mundo les está echando la culpa o la responsabilidad a los árbitros. Nosotros eso lo entendemos y lo manejamos con tranquilidad y revisamos todo con total objetividad. En ese sentido no tenemos ninguna presión.

- ¿Siguen llegando cartas de protestas de los clubes por errores puntuales?

Llegarán algunas cartas. La semana pasada tuvimos 30 partidos y esta semana que viene otros 30, entonces se podrá imaginar que es normal que llegue alguna carta de protesta. Pero ese no es un tema excepcional, no nos merece alguna preocupación porque consideramos que las cosas van bien.

- ¿Qué les dice a los exárbitros Fifa que aseguran que no hay capacitación y que están madurando 'biche' a muchos árbitros nuevos?

Nosotros estamos renovando. Es que el problema que había en el arbitraje colombiano es que eran los mismos siete u ocho que pitaban y nadie más podía pitar. Ahora les estamos dando responsabilidad a nuevos árbitros. Hay que mirar la gran cantidad de buenos árbitros que están pitando en el campeonato. ¿Qué tal que no hubiéramos renovado? Normalmente esas personas que opinan lo que les molesta es que no pudieron mantener a los mismos de siempre pitando. Esta Comisión ha renovado para tener los 25 árbitros. Tenemos un escalafón y cada semestre se miden los 25 y casi siempre los primeros son los jóvenes que han respondido de buena manera.

- ¿Qué análisis hicieron del arbitraje de Leonard Mosquera en Cali-Santa Fe, donde se validaron dos goles en fuera de lugar?

Ya tomamos decisiones con esos árbitros.

- ¿Hubo sanción?

Nosotros no sancionamos, simplemente no los vamos a tener en cuenta por un tiempo porque se presentaron errores claros.

UN DURO PRECEDENTE

La Fifa suspendió de por vida al árbitro ghanés Joseph Odartei Lamptey por su arbitraje en el encuentro de clasificación para el Mundial de Rusia entre Sudáfrica y Senegal, que se disputó el 12 de noviembre en Sudáfrica.

En ese partido Odartei cometió un error que le hizo saltar a la fama al señalar un escandaloso penalti contra Senegal por una inexistente mano de uno de sus defensores, y que a la postre supuso el triunfo de Sudáfrica.

El fallo levantó las sospechas de la Fifa, que abrió una investigación y llegó a la conclusión de que tras el error había algo más.