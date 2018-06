¿A qué selección apoyan los países que no clasificaron al Mundial 2018?

Aunque en Colombia la mayoría de los aficionados son optimistas sobre el papel que jugará la Selección en el Mundial de Rusia 2018 y los mismos jugadores apuestan a avanzar hasta la final, lo cierto es que el combinado patrio no parece gozar de una gran popularidad en otros países.

Esto se muestra en un reciente informe que realizó el medio inglés The Guardian, que recogió la opinión de un hincha de 29 de los países que no se clasificaron a la próxima cita mundialista.

Tras preguntar a qué selección apoyarán, el resultado arrojó que la favorita es la Argentina de Lionel Messi, mientras que Rusia fue la que más votos en contra recibió.

En el sondeo, Perú recibió un mayor apoyo que Colombia -que no recibió ningún voto favorable-, quizás por el caso de Paolo Guerrero, que fue sancionado por un caso de dopaje y que, tras peticiones de varios sectores en el mundo, podrá jugar en Rusia.

Esos resultados, sin embargo, no representan los apoyos generales de cada país, pues solo se consultó a un solo hincha por nación.

ESTOS SON LOS RESULTADO DE THE GUARDIAN

1. Austria

Apoya a: Bélgica

No apoya a: Alemania

2. Bolivia

Apoya a: Argentina

No apoya a: cualquier equipo de Europa occidental (Alemania, Francia, Bélgica, etc)

3. Canadá

Apoya a: Inglaterra

No apoya a: Rusia

4. Cataluña (aunque no es un país, lo consideraron porque algunos fanáticos no se identifican con España)

Apoya a: Islandia y Argentina

No apoya a: España

5. Ecuador

Apoya a: Argentina

No apoya a: Alemania y Brasil

6. El Salvador

Apoya a: Alemania

No apoya a: Brasil

7. Estonia

Apoya a: España

No apoya a: Rusia

8. Islas Feroe

Apoya a: Islandia

No apoya a: Rusia

9. Ghana

Apoya a: Islandia

No apoya a: Uruguay

10. Grecia

Apoya a: Argentina

No apoya a: Portugal, Brasil y España

11. Hungría

Apoya a: Argentina, Brasil, Costa Rica y Panamá

No apoya a: Alemania

12. India

Apoya a: Bélgica

No apoya a: Alemania

13. Indonesia

Apoya a: Alemania

​No apoya a: no especifica

14. Irlanda

Apoya a: Argentina y Egipto

No apoya a: Inglaterra

15. Italia

Apoya a: Islandia

No apoya a: España

16. Letonia

Apoya a: España

No apoya a: Arabia Saudita y Egipto

17. Holanda

Apoya a: Francia

No apoya a: Islandia

18. Nueva Zelanda

Apoya a: Inglaterra

No apoya a: Australia y Perú

19. Irlanda del Norte

Apoya a: Alemania, Bélgica, Portugal, Islandia, Polonia, Croacia, Dinamarca, Suecia y Marruecos

No apoya a: no especifica

20. Noruega

Apoya a: Australia e Islandia

No apoya a: Suecia

21. Escocia

Apoya a: Bélgica, Panamá y Túnez

No apoya a: Inglaterra

22. Eslovaquia

Apoya a: Argentina

No apoya a: Rusia

23. Sudáfrica

Apoya a: Nigeria y Senegal

No apoya a: los usuales favoritos

24. Turquía

Apoya a: Argentina

No apoya a: Alemania

25. Uganda

Apoya a: Francia

No apoya a: no especifica

26. Ucrania

Apoya a: Perú

No apoya a: Rusia

27. Estados Unidos

Apoya a: Islandia

No apoya a: Inglaterra

28. Gales

Apoya a: Islandia y Australia

No apoya a: Inglaterra

29. Zambia

Apoya a: Alemania y España

No apoya a: Rusia e Inglaterra.