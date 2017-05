"Quiero ser árbitro FIFA, trabajo para eso", dice Carlos Arturo Ortega

Carlos Arturo Ortega es de los buenos árbitros que tiene el fútbol colombiano en la actualidad. Por fortuna, y orgullo nuestro, es cartagenero.

Es contador público y trabaja como administrador del Complejo Acuático Jaime González Johnson, pero el oficio de sus amores es impartir justicia en el terreno de juego, en donde con un pito, unas tarjetas y toda su sapiencia dirige de buena manera cada compromiso que le toca en el fútbol colombiano.

Es común verlo los fines de semana por televisión, pues gracias a sus buenas actuaciones ha tenido continuidad para dirigir partidos de la Primera A. Es juez central, la mayor autoridad en la cancha.

Está cumpliendo un sueño, siguiendo el camino que tomó su tío Álvaro Ortega, quien fue uno de los mejores árbitros de Colombia y fue asesinado en 1989, en un hecho doloroso del balompié nacional.

Hoy él lleva la bandera de los Ortega en el arbitraje, esa que en algún tiempo también llevó su padre Carlos, más conocido como “El Negro” Ortega, quien también fue árbitro profesional.

La muerte de su tío, víctima de las balas de las apuestas que hacían los narcotraficantes en el fútbol colombiano, no impidió que Carlos Arturo cumpliera los deseos de su corazón. No tuvo miedo alguno y fue en busca de lo que realmente quería.

“Más que temor pienso que esa fue una de las razones que más me motivaron a ser arbitro, pues quería hacer que recordaran el nombre de mi tío Álvaro, pues sentía que el futbol se había olvidado de él”, sostuvo el joven, de 27 años, quien tiene un futuro halagador.

¿Quién ha sido su maestro en el arbitraje?

- Abraham González. Él me ha enseñado todo lo que he aprendido en el arbitraje, sus consejos, regaños y recomendaciones han sido importantes para mi crecimiento arbitral y personal. Además de él he recibido enseñanzas de otros profesores y aprendido también de mis compañeros.

¿Cuéntenos de su debut en la A?

- Inicié como árbitro en el 2005. Debuté el 27 de julio del 2014 como árbitro de la categoría A en el juego Boyacá Chicó ante Alianza Petrolera. Actualmente llevo 26 juegos en Liga Águila. Además dirigí 31 de la Primera B y 14 de la Copa Águila.

El reto más importante hasta el momento…

- Siendo árbitro de la categoría B dirigí el juego Santa Fe-Millonarios por Copa Águila, era mi primer partido en Bogotá, el primero televisado, un clásico capitalino. Eran muchas las sensaciones en ese momento, sabía que era una gran oportunidad y debía aprovecharla. Eso fue el 8 de mayo del 2013 y el juego quedó 1- 1. Lo hice bien.

¿Qué es lo más difícil de ser arbitro?

- Perder momentos especiales e inolvidables con tu familia, como cumpleaños de mi mamá, papá, sobrinos, aniversarios con mi novia. Además diciembre no lo disfruto como se debe, pues en enero siempre hay pretemporada de árbitros.

¿Sus metas en el arbitraje?

- Mis objetivos a mediano son consagrarme en la categoría A, en donde siento que voy por muy buen camino. Y a largo plazo, en 2 o 3 años, ganarme un puesto en ese listado de 7 árbitros que representaran al país en todos los torneos internacionales. Quiero ser árbitro FIFA y trabajo para lograrlo.

¿Qué opina de la calidad del arbitraje colombiano?

- Para mí está en muy buen nivel y pinta mejor, puesto que hay renovación y de la buena. La gran mayoría tenemos entre 26 y 32 años.

¿Su ídolo a nivel mundial en esta profesión?

- Mi máximo referente a nivel mundial siempre fue Piere Luigi Colina y en Colombia, indudablemente, Óscar Julián Ruiz. Actualmente el árbitro que más sigo es el húngaro Víctor Kasai.

¿Y qué piensa del arbitraje de Bolívar?

- Es bueno, trabajamos día a día por ser mejores, hemos tenido grandes referentes en el fútbol local y mundial con Abraham González (mundialista) y Juan Carlos Gamarra, quien dirigió más de 150 juegos en la A. Hay una buena camada de muchachos que vienen atrás que son muy buenos. Bolívar cuenta con cuatro árbitros en primera A, que son Ulises Arrieta y mi persona como centrales. Ángel Caro y Kevin Agámez ofician en la A como árbitros asistentes.