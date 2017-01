Radamel Falcao García, un 'tigre' que está de vuelta con sus goles

El fútbol da vueltas, positivas y negativas, pero da vueltas. Rueda como el balón, ese con el que se hacen los goles, que son la máxima expresión de este deporte.

De Radamel Falcao García decían que estaba viejo, acabado y lesionado de por vida. Después de una ruptura del ligamento anterior cruzado de su rodilla izquierda, que le impidió asistir al Mundial de Fútbol de Brasil en el 2014, todo pareció caerle encima al goleador samario.

Los seguidores de Falcao lo extrañaron en la cita orbital. Él había sido pieza clave en la clasificaión, pues marcó 9 goles y fue el máximo artillero de Colombia en las Eliminatorias. ¿Entonces cómo no extrañarlo?

Pero no solo fue duro para él perderse el Mundial. Las heridas de Falcao se ahondarían más con lo que le vendría después cuando regresó a las canchas a hacer lo que más ama: jugar fútbol.

El llanto se hizo presente otra vez, los momentos de decepción volvieron a tocar a su puerta en otro triste capítulo en la vida de este goleador.

Superar la lesión no fue fácil, retomar la confianza tampoco y ser el goleador de siempre sí que menos. Su paso por el Manchester United no es gratamente recordado, menos aún su estadía en el Chelsea, en ambos casos en la Liga Premier. Con el equipo rojo marcó 4 goles y con el azul 1. Sí: 5 tantos en dos temporadas.

El resurgir

Pero él no se entregó, ni se rindió, soportó todas las adversidades y nunca dejó de entrenarse bien, como todo un profesional. Le puso el pecho a las críticas, muchas de ellas con demasiado morbo, y siguió hacia adelante hasta recuperarse y demostrar que aún está vigente como goleador.

En la temporada 2016-2017, el colombiano ha marcado 17 goles en 20 partidos (entre Liga, Champions y Copa de la Liga) con el Mónaco, que pelea por el título junto a Niza y París Saint Germain en la liga francesa.

Hoy todos hablan de resurgir de Falcao García, quien sigue dando buen ejemplo a los niños que sueñan ser como él en un futuro.

‘El Tigre’ afiló sus garras y volvió a ser portada de los diferentes diarios en el mundo. Está en su hábitat: el gol.

El samario, quien cumplirá 31 años el 10 de febrero, sigue escribiendo su propia historia en el fútbol mundial.

Todo indica que, de seguir así, habrá Falcao García para rato y esta es una buena noticia.

‘El Tigre’ le pegó una bofetada a los incrédulos. Saca notas altas en el Mónaco, equipo con que el pasado fin de semana hizo un gol de gran factura en el 4-1 ante el Marsella.

Sí. Falcao está de vuelta y va por más...



Tiene oferta

Los 50 millones de euros que ofrece Tianjin Quanjian, en el fútbol chino, por Falcao García, atacante del Mónaco, son tema de conversación en los diferentes medios de comunicación del planeta.

La prensa francesa asegura que la oferta que tiene pensando a los directivos del onceno galo es, primero, la jugosa y, segundo, que Falcao cumplirá 31 años el 10 de febrero, por lo que sería la última gran oportunidad que tendría el Mónaco de revitalizar sus arcas con la transferencia del colombiano.

‘El Tigre’ ya tiene mercado, ahora preguntan por él.

Esto dijeron

"Aceleró los procesos de recuperación y eso lo perjudicó. Esta vez se tomó su tiempo, realizó una buena preparación y ahí están los resultados. Me alegra por El Tigre". Campo Elías Teherán Jr, Win Sport.

"Creo que Falcao en Mónaco encontró su nivel otra vez. Este equipo le viene como anillo al dedo porque aquí todos juegan para él. Esperamos que siga así, pues lo necesitamos en la Selección”

Rafael Guerra, Canal Cartagena.