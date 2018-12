Rafa Pérez: “Luis Fernando Suárez ha hecho mucho por el fútbol colombiano”

Rafa Pérez fue una de las grandes figuras que asistieron en la noche del jueves 20 de diciembre a la Gala del Deportista del Año de Acord Bolívar.

El central de Atlético Junior recibió el premio de bronce tras el título de la Liga Águila II y de ser finalista con la escuadra barranquillera en la Copa Sudamericana.

Pérez se afianzó este semestre como uno de los mejores defensores del rentado colombiano y dejó su nombre en la plantilla que disputó por primera vez una final internacional con Junior.

Tras la ceremonia de los premios, Pérez conversó con Hat Trick, el programa digital de deportes de El Universal, y, solo minutos después de enterarse de la contratación de Luis Fernando Suárez como entrenador de Junior, el cartagenero compartió sus buenas apreciaciones sobre el técnico, que tendrá el reto de sostener el buen juego que expuso el equipo y los resultados del 2018.

También habló de su carrera, de los retos que tendrá el próximo año, de Real Cartagena y le envió una feliz navidad a los habitantes del barrio La Central.

Premio: Me siento motivado, me siento agradecido por todo ese reconocimiento que se me ha brindado y que es lo que a uno lo llena de mucha alegría tras todo ese sufrimiento que vivimos en el semestre por conseguir cosas que desde un inicio nos habíamos propuesto. Gracias a Dios se cierra un 2018 consiguiendo una estrella, estando cerca de un torneo internacional como la Copa Sudamericana y que seguramente hemos quedado en la historia de una institución como Junior de Barranquilla.

Carrera sufrida: Ha sido un camino bastante duro, pero que a la vez nos ha llenado de mucha madurez, mucha fortaleza mental y yo siempre he sido un partidario de que para conseguir cosas importantes el camino tiene que ser difícil. Este título no ha sido la excepción y estoy con la tranquilidad y la alegría del deber cumplido en este 2018 y con las ganas y la fuerza de seguir mejorando cada día más.

Copa Libertadores 2019: Ese es el objetivo, es nuestra meta principal para el 2019. Estuvimos tan cerca de conseguir algo que en toda la historia del club no había sucedido, pero que seguro nos servirá para fortalecernos más. Ahora tenemos por delante otro torneo internacional como la Copa Libertadores, con equipos históricos de Sudamérica y seguro que con el apoyo y la fuerza de cada uno estaremos prestos para buscar ese gran objetivo y sueño.

Futuro: Tengo contrato vigente con Junior por tres años más. Mi mente solo está fijada en eso, en respetar mi contrato, soy feliz en el lugar donde estoy, pero uno no puede dejar de lado que cuando terminas un buen torneo hay equipos interesados, pero esa es la parte del trabajo de los que me manejan a mí. Yo en el momento solo pienso en disfrutar con mi familia porque este semestre fue bastante duro pues no pudimos compartir mucho, y ya se decidirá lo mejor para Rafa Pérez y el club.

Luis Fernando Suárez: Mi concepto es que es un gran entrenador, tiene mucha experiencia, un gran estratega. Una persona que ha hecho mucho por el fútbol colombiano. Le deseo mucha suerte en este camino que comienza al lado de nosotros y esperando por conocerlo, prestarnos a entregar los esfuerzos que se necesiten para que juntos podamos seguir haciendo grande a esta institución.

Real Cartagena: Yo soy un gran seguidor del Real, una persona muy agradecida con este equipo, con Cartagena igualmente, porque este equipo me dio a conocer, me mostró a nivel nacional e internacional. Siempre estamos pendientes, haciéndole fuerza para que el Real pueda estar en primera división porque la gente de Cartagena se merece un equipo como lo mostramos muchas veces, sacándole alegrías a la gente. Me acuerdo mucho de todos esos jugadores que lo ascendimos y es gratificante traer a la memoria todos esos momentos y seguro que la gente está esperando que vuelvan a suceder.

Saludo al barrio La Central: Siempre lo recuerdo, fueron muchos años de historias bonitas, tristes, como todo, pero siempre lo recuerdo, siempre que tengo la oportunidad de visitarlos allá estoy, tengo buenos amigos ahí y deseo que tengan una feliz navidad y que el 2019 sea mejor que lo que vivieron este año.