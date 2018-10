Rafael Pérez quiere ser campeón con Junior

El jugador de fútbol nunca debe olvidarse de dónde viene y qué equipo lo formó, esa es una regla que debe cumplirse al pie de la letra.

Rafa Pérez, defensa centro que triunfa actualmente con el Junior de Barranquilla, tiene claro estos principios, los cumple a cabalidad.

Recientemente, en una visita fugaz a su Cartagena natal, Pérez visitó la Escuela Alameda La Victoria, donde hizo su carrera como futbolista aficionado.

Firmó autógrafos, se tomó fotos con los niños de la escuela y aprovechó para dar un par de consejo a estos menores que sueñan con ser las figuras del mañana en el balompié profesional.

Compartió un momento único, inigualable, lleno de humildad. Recordó sus inicios, anécdotas, lo cual hizo el rato más agradable.

¿Está contento con el trabajo realizado en Junior esta temporada?

- Sí. Se vienen haciendo cosas importantes, hemos ganado terreno en un gran equipo, eso me da tranquilidad y estabilidad. Es lo que necesitaba. Llegué en el 2017 en el segundo semestre y me he mantenido.

Cuando firmó contrato con Junior ¿pensó que se le darían las cosas de esta manera?

- En lo personal venía con muchas ganas de ganarme el puesto. Llegué y fui muy criticado porque no conocían el nombre de Rafa Pérez, en el club la hinchada está acostumbrada a contrataciones de peso y con renombre. Pero partido a partido y minuto a minuto me fui ganando el respeto de la hinchada.

¿Cuántos partidos con Junior hasta el momento?

- Entre 65 y 70 juegos.

¿Dónde estuvo la clave para quedarse con el puesto titular?

- El profe Julio Comesaña ha jugado un papel importante, él fue quien me trajo, me brindó la confianza, incluso en un juego de este semestre me puso de capitán y eso es algo grande para mí. Lo otro ha sido el trabajo diario, aquí siempre he dicho que uno debe mostrar en el día a día.

¿Siente el cariño de la gente en Barranquilla?

- Sí. La gente es muy exigente, pero reconocen mi trabajo porque saben que me entrego al máximo con la camiseta de Junior.

La mejor temporada con Junior según su concepto…

- Fue en el 2017, desafortunadamente en una semana se nos fueron dos campeonatos (Copa Suramericana y Liga), pero tuve un gran nivel de principio a fin y pudimos ganar la Copa Águila. Este es un buen momento también, vamos por buen camino, haciendo un gran torneo en lo personal, queremos ganar la anhelada octava estrella que quiere la gente en Barranquilla.

¿Hoy en qué porcentaje de rendimiento se encuentra Rafa Pérez?

- Me siento bien, más maduro en mi posición, no te doy porcentaje, pero ando en un buen nivel.

¿Qué es lo mejor de este Junior en la cancha?

- El juego interno, tocamos mucho ese balón, buenas individuales, con jugadores muy técnicos como Jarlan Barrera y Teo Gutiérrez. Somos un equipo jodido, en casa a veces no nos pasan de la mitad de la cancha.

¿Qué tan líder es Teo en el Junior?

- Es un jugador de mucho respeto, un ídolo en Barranquilla, un líder en el camerino, el plantel lo escucha y le respeta.

¿Qué piensa del Junior de esta temporada?

-Vamos paso a paso, esto es con resultados, tenemos los pies sobre la tierra, esperemos que al final de año podamos regalarle una alegría a la hinchada.

¿Hasta cuándo tiene contrato con Junior?

- Acabo de renovar, Junior hizo la opción de compra y tengo contrato ahora hasta el 2021.¿Con qué sueña en lo personal Rafa Pérez?

- Solo pienso en el hoy, en el ahora, Junior es mi objetivo, quiero ser campeón aquí. Mañana ya veremos qué pasa.

Un mensaje a Real Cartagena y a su hinchada…

- Siempre estoy atento al equipo, ahora hay una nueva posibilidad de regresar a la A, la gente se merece tener un equipo en la Primera División, ojalá y se pueda dar en esta oportunidad y que los directivos respalden a este grupo de jugadores.

Selección Colombia

¿No sueña con llegar a Selección Colombia?

- Sí. Me ilusionado bastante con la Selección, hay mucha gente que me dice que merezco un llamado, una oportunidad y yo estoy seguro que ganando cosas con Junior puedo estar más cerca de un llamado.

¿Es partidario de técnico extranjero o colombiano?

- Creo que en Colombia hay muchos técnicos capacitados, siendo así no veo porque alguien de aquí no pueda dirigir a la selección nacional.

¿Hay un gran recambio en la Selección?

- Sí. Hay jugadores de experiencia mezclados con jóvenes talentosos que están en un gran momento.

¿Se puede ganar la Copa América en 2019?

- Sí. Hay jugadores con gran nivel, se puede pensar en eso, nos hemos ganado un respeto, hay apuntarle a cosas grandes.

