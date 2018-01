Raúl Salazar, con talento para triunfar

Raúl José Salazar Ballestas es un arquero de convicción.

Hace dos días viajó a Ibagué, cargado de ilusiones, para incorporarse al Deportes Tolima de la Primera División del fútbol colombiano.

“Viajé acá con la convicción de que este será mi año. Sueño con llegar al fútbol profesional”, dice.

Salazar Ballestas es un jugador alto, un arquero apasionado por su posición en los tres palos. Nació y se crió en Turbaco, una tierra que respira puro béisbol.

Pertenece hace dos años a las inferiores del Tolima, uno de los equipos protagonistas en la A.

El Armani turbaquero

Raúl José, en lo físico, tiene un parecido a Franco Armani, el arquero que fue figura en Nacional y quien es su ídolo.

Por su parecido y por la posición en que juega, ya muchos le dicen el “Armani Turbaquero”.

“Admiro mucho a Armani, pues es un arquero muy seguro y es un líder en el arco”, asegura el espigado jugador que a principios de su carrera jugó como volante seis.

“En una clase de Educación Física fue que empecé en la arquería. Faltaba el arquero y me puse a tapar. Desde allí fue que le cogí el gusto a esta posición”, agregó Raúl, que antes de llegar al Tolima pasó por equipos como Atlético Cervantes, Expreso Turbaco, Expreso Rojo y el antiguo Boca Juniors de Cartagena.

No será fácil

El 2018 no pinta fácil para esta joven promesa, sin embargo, con disciplina y dedicación se pueden lograr grandes cosas.

El turbaquero primero se tendrá que recuperar de una lesión y después explotar su talento en el equipo Sub-20 del Tolima.

“La idea es hacer las cosas bien y dejar el nombre de mi pueblo en lo más alto”, expresó Salazar Ballestas, que en varias ocasiones lo han subido al equipo profesional.

“Ya he entrenado en el primer equipo. Entonces estaba como técnico Óscar Quintabani y también me subieron cuando dirigía José “El Cheché” Hernández”, agregó el orgullo de Ludis Ballestas, su mamá.

El sueño de Raúl José es ser un gran arquero e integrar la selección Colombia.