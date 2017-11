Real Cartagena busca ir a la final de la B

Ya van 5 años consecutivos en la Primera B y Real Cartagena tiene hoy el chance de pasar a la final del Torneo Águila para así estar más cerca de alcanzar el cupo que lo lleve directo a la Primera División.

En el juego de ida de la semifinal, Real visita a Llaneros a las 3:15 de la tarde en el estadio Manuel Calle Lombano.

Y el grupo que dirige José Fernando Santa con la capitanía de David Ferreira se ha comprometido a dejar todo en la cancha para alnzar el cometido.

Otra cosa no sirve. Si no se doblan esfuerzos, Real no podrá mantener la ventaja de 2-1 que sacó el jueves anterior en el estadio Jaime Morón León.

¿Va Ferreira?

Si algo le hace bien al Real es tener a Ferreira dentro de la cancha. El samario es el hombre de las ideas, de los pases-gol y de los goles del equipo cartagenero.

El 10 cuando tiene que apurar lo hace y cuando debe enfriar un juego con tenencia también lo hace. El grupo entiende que David es su referente, por eso todos los balones pasan por los pies del experimentado volante.

Ferreira se ha recuperado bien de una dolencia muscular sufrida en el juego del jueves anterior ante Llaneros y todo indica que será de la partida hoy. Al samario, que es clave en el andamiaje futbolístico de Santa, lo esperarán hasta el último minuto.

Personalidad

Real deberá tener carácter y personalidad en este compromiso. En Villavicencio, la presión será brava, pues la hinchada se ha hecho una gran ilusión con el equipo del Jairo “El Viejo” Patiño.

La alineación

Real mandará al terreno de juego a: Luis Vásquez; Carlos Pájaro, Yeison Perea, Orlando Osorio; Jhon Mosquera, Xavier González (Jaime Silva), Yeiner Acevedo, David Ferreira; Jairo Roy Castillo y Juan José Salcedo.