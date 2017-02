Real Cartagena debutó con derrota en el Torneo Águila

Wilman Galindo, el popular ‘Pirata’ de Real Cartagena, llegó bien temprano al estadio Diego Carvajal de Magangué con el propósito de ver la primera victoria de su equipo en el Torneo Águila.

“Hoy ganamos y este año ascendemos”, dijo Wilman con su tradicional vestimenta de pirata que lleva los colores alusivos al Real, que visitaba a Unión Magdalena, en el clásico costeño de esta categoría.

“Yo no abandono a mi Real”, agregó Galindo, quien desde 1992 acompaña al equipo donde quiera que vaya.

Y mientras que Real tenía su pirata, el Unión se presentaba en su nueva casa con nada menos que Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, uno de los históricos de Colombia, nacido en Santa Marta y quien siempre ha profesado un sentimiento especial por este equipo. “Todo bien que hoy ganamos”, aseguró el ‘Mono’, quien tenía puesta la camiseta del equipo bananero.

En las graderías, las barras estaban divididas, tanto Real como Unión hacían presencia con sus cánticos y gritos de apoyo. Ya en la cancha eran los jugadores de los equipos quienes tenían que poner las condiciones.

El partido fue parejo los primeros 15 minutos, luego Real pasó a dominar las acciones y el premio llegó a los 32 minutos de juego cuando John Vásquez finalizó de buena forma una jugada colectiva para el 1-0 a favor de los ‘auriverdes’.

A los 41, en una jugada aislada, en cobro de tiro de esquina, Marco Prieto se levantó por los aires y cabeceó libre de marca para marcar la igualdad con algo de complicidad del portero Luis Vásquez. Así terminaría la primera parte.

A los 61, Unión se fue arriba, con tanto de Anthony Otero, quien cabeceó suave y el balón se le fue de forma increíble al portero Vásquez, quien una vez más demostró que no brinda garantías en el arco.

Un minuto más tarde, Breiner Bonilla marcó la paridad luego que cazara un rebote en las cinco con cincuenta tras centro de costado.

A los 79, Leonardo Lázaro marcó el tercero tras sorprender con un remate desde fuera del área al portero Vásquez.

Con un 3-2 en contra, Real inició su participación en un torneo que pretende ganar. El equipo ‘auriverde’ aún tiene mucho por mejorar en cada una de las líneas, en donde en ocasiones se muestra muy débil.

A buscar portero

Lo que sí quedó claro en el juego es que Real tendrá que buscar un buen portero si lo que pretende es ganar el cupo que lo regrese a la Primera A.

Vásquez fue un mar de nervios, dudó en varias salidas y desaprovechó la oportunidad que le dio Willy Rodríguez, quien volvió a jugársela con él luego de haber tenido un partido para el olvido en la derrota 3-0 ante Equidad, en partido amistoso, en donde este portero se vio comprometido en los tres goles.