Real Cartagena recibe hoy a Bogotá con la ilusión de seguir sumando puntos

Si hay un jugador que siempre será recordado en el Real Cartagena ese será Juan José Salcedo, el goleador histórico del plantel auriverde que hoy recibe la visita de Bogotá, a las 3:30 de la tarde, en el estadio Jaime Morón León.

Del populoso barrio de Los Caracoles y formado en su etapa de iniciación por el profesor Rafael Montes, Salcedo sigue metiéndose a la hinchada en el bolsillo y aumentando su récord de goleador.

Ya lleva 50 goles al frente del equipo cartagenero, con lo que desde hace rato superó lo de otros goleadores del ayer como Santiago Rodríguez, Hugo Arias, Emerson Rentería y José Nájera, por ejemplo.

El popular ‘Pitillo’, como se le conoce en el mundo del fútbol, quiere seguir metiendo goles para llevar a su equipo a la A.

Si hay algo que lo tiene intranquilo -aunque no le resta méritos- es que los goles han sido todos en la categoría B, pues desde que debutó su equipo ha estado en el hueco de la Segunda División.

Juan José recuerda que su primer gol fue en el 2013. “Se lo hice a Expreso Rojo, pero no me lo anotaron a mí, sino a Jhony Cano. Luego le hice uno al Pereira y después se vino la chorrera”.

Es un goleador con clase, no se arruga, sin importar cuál sea el rival él siempre está ahí para meterla.

“Le marqué un gol a Nacional, que venía de ser recientemente campeón de la Libertadores, y le convertí uno a Barranquilla, que fue el gol más rápido en la historia del club (12 segundos)”, asegura emocionado.

Siempre se entrega

Ya no juega como centrodelantero o atacante definido. No. Ahora es media punta o volante extremo, en donde se le ven muchas notas interesantes y sigue haciendo goles.

“Me he afianzado en esa posición, por disposición técnica me ha tocado arrancar de atrás. Desde ahí aporto ofensiva y defensivamente. Gracias a mis capacidades y a la entrega he logrado mejorar mucho. No sé si será mi posición a futuro, lo que sí sé es que lo hago bien y con gran disposición”, comentó ‘El Pitillo’.

Es uno de los más optimistas con el alza que ha tenido este Real, que es cuarto con 34 puntos, acumula seis juegos sin perder, con cuatro triunfos y dos empates.

“Si a mí me preguntan si tenemos equipo para pelear la final yo digo que sí. Si no confiamos en nosotros mismos quién lo hará por nosotros. Estamos unidos, agarrados de la mano en ese mismo propósito”, aseguró.

¿Qué es lo mejor de este Real?

- La entrega, unión, solidaridad, el compromiso y un técnico que nos ha ayudado a tener una mentalidad más ganadora.

¿Qué hay por mejorar?

- En casa debemos tratar de ganar con más comodidad, no terminar pidiendo tiempo y para eso hay que estar más concentrados.

Pensando en el arco

Juan José se acuesta siempre pensando en el arco contrario, lo tiene dibujado en la frente, siempre intenta quedar en posición anotadora para disparar. Sus compañeros confían mucho en él y la afición también. En el camerino le dicen ‘Pitigol’ porque es la carta más fuerte en el ataque.

Se inició como volante

“Pitigol” Salcedo se inició como volante ofensivo, pero su capacidad de definición lo fue acercando a la posición de atacante.

Tiene 25 años (nació el 27 de mayo de 1993), mide 1 metro con 77 centímetros y calza 40.

Juan Eugenio Jiménez, mánager de Real Cartagena, fue quien le dio el visto bueno para debutar. “Siempre confió y creyó en mí. Me dio la posibilidad de debutar”, dice.

Su carrera marcha por buen camino, él sueña con jugar en la A y en Europa, una tarea que si sigue así estaría bien cerca de lograrla.

