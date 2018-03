Real Cartagena se equivoca al decir que De Frente y El Universal mienten

Real Cartagena fue noticia en la ciudad la semana pasada luego de que ‘De Frente’, espacio de opinión que se publica en El Universal, dedicara su último programa a algunos comportamientos cuestionables de las directivas del club cartagenero.

El espacio se publicó en simultáneo con un artículo titulado ‘Real Cartagena y la oscura historia de sus manejos administrativos’, en el que se recogen denuncias e historias de jugadores que pasaron por el equipo.

Tras las publicaciones, Real Cartagena divulgó en sus redes sociales una carta en la que sostiene aclarar las denuncias y acusa a De Frente y a El Universal de mentir a la ciudadanía.

Vea el capítulo 9 de De Frente

Esa misma carta fue remitida a este periódico y pretendía una rectificación en la información. Sin embargo, algunos de los argumentos de la directiva del club apuntaron a acusaciones y hechos en los que no se basaron los productos periodísticos, mientras que otros corresponden a denuncias de exjugadores que no pudieron ser contrastadas porque el equipo se negó a responder a este medio.

Por lo tanto, El Universal se abstiene de rectificar y a continuación expone las razones por las que Real Cartagena se equivoca al decir que ‘De Frente’ miente.

Carta de Real Cartagena publicada en su cuenta de Facebook

Real Cartagena sostiene en el primer punto de su carta: “Primero: el jugador Juan José Salcedo, está inscrito entre los 25 jugadores que pueden disputar el Torneo y la Copa Águila, hecho que pueden verificar ingresando a la página de la Dimayor (dimayor.com.co)”. Sin embargo, en la nota ‘Real Cartagena y la oscura historia de sus manejos administrativos’ y en el capítulo 9 de De Frente nunca se asegura que el jugador no estuviera inscrito ante la Dimayor para afrontar el Torneo y la Copa Águila.

“Segundo: En el video se afirma que el jugador fue retirado de la plantilla profesional, y es una mentira, debido a que Salcedo es un jugador que todos los días asiste a su lugar de trabajo, que tiene la indumentaria, se le brinda la hidratación y el transporte, como al resto de los jugadores; y además su salario es pago completo y puntual. Nunca se le ha prohibido el realizar su trabajo y tiene todas las garantías laborales al igual que todos sus compañeros, por lo que lo del “acoso laboral” es una acusación falsa y temeraria”. En la nota se recogen las declaraciones de Juan José Salcedo, que dice que se entrena aparte de la plantilla profesional y que hace trabajos separado de sus compañeros por decisión del equipo.

En concreto, el jugador dice a El Universal el 28 de febrero de 2018 : “Ellos quieren que yo les renueve contrato dos años más, pero me quieren aumentar un millón de pesos y que si no firmo no juego y no entreno, me quedo por fuera. Ahora no estoy entrenando, a veces hago unos trabajos, pero a lo último, con muchachos que están a prueba. Sí, estoy apartado del grupo”.

Esas declaraciones coinciden con entrevistas que entregó el jugador a otros medios, como al programa radial Los Galácticos del Deporte, y que fueron publicadas en el siguiente link el 1 de febrero http://lagalacticaradio.com/quiero-tomar-nuevos-aires-juan-jose-salcedo/. Allí, el jugador dice: “Yo voy al entreno normalmente, después en la parte principal del entrenamiento el profesor trabaja con el grupo y yo sigo trabajando aparte”. También el técnico Marco Indaburo confesó en la primera fecha del Torneo que no podía contar con Salcedo porque no había arreglado sus asuntos contractuales con las directivas.

Eso es lo que se explica en la nota ‘Real Cartagena y la oscura historia de sus manejos administrativos’ y que en De Frente se resume como "fue apartado de la plantilla por no querer renovar el contrato".

En ese sentido, en las publicaciones nunca se dice que el jugador no asistiera a su lugar de trabajo, que se le negara la indumentaria, que se le negara la hidratación y el transporte, o que le incumplieran el salario. Solo está el hecho concreto de que fue apartado del grupo. Con ese hecho, el periodista consultó a Carlos González Puche, director de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales -Acolfutpro-, quien explicó que las conductas -en las que los jugadores son apartados de los grupos de trabajo- “están expresamente prohibidas y son señaladas como acoso laboral”. Esas condiciones, añadió, incluye que lo tengan entrenando aparte, en horarios distintos o en sitios distintos.

El Universal intentó consultar el caso con Real Cartagena para profundizar en la situación, pero el club decidió no pronunciarse. Luego de publicadas la nota y el video, miembros de Real Cartagena reconocieron que Salcedo se ha entrenado aparte, aunque aseguran que es para evitar una lesión que impidiera poder venderlo o cederlo a otro equipo. No obstante, en sus declaraciones el jugador sostiene que la decisión de que trabaje aparte es de las directivas y no por mutuo acuerdo.

“Tercero: la presidencia de Real Cartagena o el “señor Rendón” –como dice la periodista- fue quien le consiguió la oportunidad de jugar en La Equidad, por las buenas relaciones existentes entre ambas instituciones, logrando que al jugador le pagaran más del doble de su salario y además le dieran un apartamento amoblado para vivir, y el que se negó a irse fue Juan José Salcedo, por lo que queda en evidencia la falsedad de lo que se dice en la publicación sobre este punto.” En el capítulo de De Frente no se menciona el nombre del equipo o los equipos a los que pudo irse el jugador, no se habla de quién hizo las gestiones. En la nota escrita se dice que escuchó las propuestas e incluso llegó a un acuerdo, que pudo venir de su mismo club o de cualquier otro lado -no se especifica-, pero ante la condición de tener que renovar dos años, se negó a aceptarla. Esa es una información que el mismo Real ratifica en su carta y sobre la que no ahondamos, pues ambos están en su derecho de proponer las condiciones que consideren favorables para cada parte. Lo que se cuestiona en ambos espacios es la decisión de apartar al jugador del grupo principal como presión para que acepte las condiciones del club. Sobre este caso quisimos conocer los argumentos y posturas de Real Cartagena, pero no hubo respuesta.

El 15 de marzo El Universal volvió a comunicarse con Juan José Salcedo y este contó que continúa aislado. Explicó que solo hace labores de calentamiento con sus compañeros y luego se entrena aparte.

-En su segundo punto, Real dice: “En lo relacionado con los asuntos de los jugadores Martín Arzuaga, Erwin Carrillo y Luis Fernando Mosquera, exigimos la evidencia (radicados) de las supuestas demandas mencionadas en De Frente, “porque supuestamente, Rendón se negaba a pagarles los sueldos”. Esto es una mentira más, ya que desde nuestro ingreso a la ley de reestructuración ningún jugador nos ha demandado.” No demandar es la consecuencia obvia de los procesos de reestructuración, pero los casos fueron confirmados por la Acolfutpro, que nos reveló que los futbolistas fueron separados del grupo y se negaban a pagarles el sueldo porque se quejaron en redes sociales. La Asociación tuvo que interceder para resolver la situación y eso puede corroborarse en los historiales de trabajo de la Acolfutpro y, seguramente en documentos del Real Cartagena. Para este caso, los términos ‘demandas o denuncias’, no son empleados en sentido jurídico estricto, sino como sinónimos de queja o reclamo razonable. La discusión de fondo no es sobre términos jurídicos, sino sobre situaciones de hecho, entre jugadores e institución. El periodista quiso conocer la versión del club sobre este caso, pero tampoco obtuvo respuesta.

Tras la publicación de la carta en sus redes sociales, Martín Arzuaga expuso su caso, ratificando la versión de De Frente y El Universal, y otros jugadores, como Breiner Castillo, también hablaron de incumplimientos en el pago de sus deudas.

-En el tercer punto el club asegura: “Caso falso también el que se expresa sobre José Manuel Nájera, ya que el jugador abandonó el club cuando terminó su contrato e incluso en el año 2016 estaba actuando con el Atlético Bucaramanga, en 2017 con Unión Comercio (Perú), habiendo pasado previamente por La Equidad y Mineros de Guayana (Venezuela) ¿Cuál “borrado del mapa”? Aquí se evidencia la mala fe o la falta de investigación periodística ya que este dato se encuentra en internet.” El caso de José Nájera y Rafael Pérez, en 2012, fue conocido y reportado por diferentes medios de comunicación. Entre ellos El Universal y Futbolred.com, que replicó la información y puede verificarse en este link: http://www.futbolred.com/liga-postobon/jose-najera-y-rafael-perez-dicen-que-real-cartagena-los-tiene-vetados+10986561.

En aquel tiempo la Acolfutpro también habló de esos dos casos y de otros que se presentaron en el país con jugadores que reclamaban sus derechos deportivos al renunciar bajo el argumento de justa causa, “no pago de salarios”.

El término ‘borrado del mapa’, usado en De Frente, se refiere a que la proyección del jugador se frenó tras los conflictos con el equipo. El jugador sonaba para jugar en clubes como Junior, pero terminó en otro tipo de equipos tras sus líos con Real. Por ejemplo, en esta nota del diario El Heraldo de Barranquilla https://www.elheraldo.co/deportes/jose-najera-tampoco-podra-probarse-con-las-chivas-de-estados-unidos-57341 se informa de la posibilidad perdida de jugar en un club estadounidense por las presiones de las directivas, que desconocieron la renuncia del jugador por justa causa. El término ‘borrado del mapa’ en ningún momento pretende decir que Nájera no volvió a jugar en ningún otro club, pues hasta en Wikipedia, de donde ustedes sacaron la información, se muestra el recorrido que tuvo por equipos como Mineros de Guayana de Venezuela, o Unión Comercio de Perú.

-En el cuarto punto Real dice: “La situación de Rafael Pérez, es otra mentira, debido a que primero que todo, según las normas FIFA si un equipo le adeuda más de dos meses a un jugador, pierde los derechos deportivos, por lo que no se le podía deber cuatro meses como se afirma en el video; y lo más grave es que afirma que el jugador le pagó al “Presidente del Cartagena” para que lo dejara jugar, por lo que exigimos que demuestre que el futbolista le entregó dinero a título personal al presidente de nuestra institución, para que jugara. En este caso hubo un arreglo entre el Deportivo Independiente Medellín y Real Cartagena, a título de formación del jugador, y se hizo un pago de club a club”. Al igual que José Nájera, el caso de Rafael Pérez fue reportado por varios medios de comunicación en su tiempo. En este video de Telemedellín https://www.youtube.com/watch?v=4dr4Pxc7t44, el jugador explicó su situación. Las denuncias de Gustavo Pérez, hermano del jugador, sostienen que el jugador apeló a esa misma norma de la FIFA que dice que puede recuperar sus derechos deportivos si le adeudan más de dos meses (en este caso 4). La acusación del hermano del futbolista sobre el pago que tuvo que hacer Pérez al presidente Rodrigo Rendón fue un hecho que el periodista intentó contrastar con Real Cartagena, pero no hubo respuesta. En la aclaración de este punto, Real dice que al final se acordó un pago con Medellín a título de formación del jugador y no como venta, lo que deja entrever que el club finalmente no pudo vender sus derechos deportivos como pretendía.

- En su quinto punto, las directivas de Real Cartagena plantean: “Nos parece desacertado que en una publicación donde se quieran ventilar supuestas inconsistencias, se tuviera en cuenta las declaraciones de un joven que supuestamente perteneció a nuestra categoría sub 20 en el 2012 (año en el que Real Cartagena no tenía dicha categoría, pues contaba sólo con sub 17 y sub 19, en sus divisiones menores); quien "dice que cuando llegaban lejos en los campeonatos sentía que el equipo buscaba ser eliminado para no tener que gastar en viajes, comidas y hospedaje". La palabra subrayada indica una suposición que apunta a una grave acusación sin fundamentos. Además en aquella oportunidad, Real Cartagena sub 19, bajo la dirección técnica de Moisés Pachón, quedó eliminado en primera ronda en un grupo conformado solo por equipos de la región, lo que deduce el no tener gastos considerables, por lo que también se demuestra que es una mentira lo expuesto en el video, y reiteramos que se denota la mala fe”. Aunque en el video y la nota se dice que el joven integró la sub 20 del equipo debido a que, tanto el citado como otros jugadores que fueron consultados se refirieron a aquel equipo como el sub 20, también es cierto que en la parte escrita se aclara que el jugador tenía 18 años, por lo que pudo integrar el sub 19 que detalla el club. El jugador asegura que estuvo en el equipo dos temporadas y que en una de ellas percibió que las directrices del equipo eran no avanzar hasta fases en las que tuvieran que incrementar los gastos. Para conocer la versión del club respecto de esta grave acusación y otras que varios jugadores juveniles de entonces nos revelaron, contactamos al Real Cartagena, pero no hubo respuesta.

-En el sexto apartado, apunta: “Continuando con las afirmaciones falsas y la mala fe, la presentadora expresa “parece que no haya un jugador o técnico que salga del equipo sin tener que demandarlos para que les paguen”, afirmación temeraria que no puede probar, ya que desde que nos acogimos a la ley 1116 en 2013, no se le adeuda ni un solo peso a ningún jugador o técnico que haya pasado por nuestra institución, como erróneamente se hace creer en la sección de la web de El Universal”. Como en el punto 2, en este caso, las palabras ‘demandas o denuncias’ no tienen en estricto sentido su significado jurídico, sino que son sinónimos de quejas, ante la Supersociedades o Acolfutpro, por incumplimientos. Ejemplo de ellas son las de Martín Arzuaga, Erwin Carrillo, Luis Fernando Mosquera, Roy Castillo y Johan Camilo Lizarralda. Adjuntamos copia entregada por SuperSociedades de los dos últimos, que fue debidamente notificada al club Real Cartagena, que acredita incumplimientos; mala fe es desconocerlo y reclamarnos por decirlo.

Por lo demás, en las publicaciones no se asegura que el club tenga alguna deuda actual con futbolistas que hayan salido y al contrario, por contexto, se cuenta algunos casos en los que los implicados dicen haber recibido los pagos.

- En el punto 7, Real escribe: “Cuando una empresa ingresa a la ley de reestructuración se toma como un hecho de responsabilidad empresarial ya que básicamente esta ley lo que facilita es el pago de todas las deudas a sus acreedores y desde el año 2013 que ingresamos, a la fecha, nunca la Superintendencia de Sociedades nos ha llamado a una audiencia de incumplimiento y además nuestro club viene cumpliendo con los pagos del acuerdo tal como se firmaron, por lo que no entendemos la expresión de la periodista de que en Real Cartagena “se manejan los temas financieros a las patadas”.” El enfoque de De Frente y la nota escrita se centró en historias que demostraban que a pesar de estar Real Cartagena acogido a la Ley de Insolvencias, las quejas o denuncias de jugadores se repetían o repiten de forma continua, como denuncia a través de Twitter Breiner Castillo (imagen en el segundo punto).

Adjuntamos artículo de Colprensa, basado en un informe de SuperSociedades, que afirma tener bajo la lupa a los cuatro equipos en proceso de restructuración, entre los que está Real Cartagena. “América, Cartagena, Once Caldas y Cúcuta, en la lupa de SuperSociedades”.

-En el octavo punto, los directivos dicen: “Otro aspecto de mala fe es tratar de presentar ante la opinión pública al equipo como si estuviera quebrado, al mencionar cifras descontextualizadas de los estados financieros. Vale aclarar – a manera de ejemplo- que dentro de la cifra -mencionada en el video- de doce mil seiscientos millones de deuda ($12.600.000.000 ) siete mil seiscientos ochenta y seis millones de pesos ($7.686.000.000) corresponden a deuda reestructurada, y el 54% de esa deuda son pasivos de accionistas o vinculados que, tanto la asamblea general de accionistas como la SuperSociedades, aprobaron capitalizar en el momento de su vencimiento, es decir, que la deuda restructurada por pagar únicamente , corresponde a la cifra de tres mil quinientos sesenta y seis millones de pesos ($3.566.000.000) la cual, a la fecha, lleva dos años consecutivos pagándose, cumpliendo con lo acordado. El siguiente porcentaje más alto de deuda, de dos mil ochocientos noventa y siete millones de pesos ($2.897.000.000) son anticipos entregados por la Dimayor que deben ser por efectos contables registrados como pasivos pero que en realidad son ingresos recibidos por anticipos de derechos de TV en su mayoría”. Los datos que se usaron en este punto fueron las de la última Asamblea de Real Cartagena en septiembre de 2017. El Universal intentó comunicarse con el club para conocer su estado actual, pero no fue posible. Por lo tanto, para los productos periodísticos se usaron las cifras entregadas por la Supersociedades a este medio y se aclaró que son cifras de finales del año pasado. Estos fueron los datos entregados por la Supersociedades: Activos: 5.045 millones de pesos. Pasivos: 12.609.377. Patrimonio negativo (-7.564 millones de pesos). Pérdidas 1.007 millones de pesos. Ingresos 3.234 millones de pesos.

-En su noveno punto se dice: “Nuestra empresa tiene problemas como la gran mayoría de empresas del país, pero al final somos cumplidores con las personas y no entendemos como la periodista es capaz de hacer referencia a casos de jugadores que se les debía algún dinero –pactado en acuerdos de pago- y que ya les fue cancelado, esto sigue demostrando la mala fe que fue constante durante la nota ¿Para qué hablar de unas deudas de unos jugadores a los cuales no se les debe ni un peso?”. Los casos narrados son de jugadores que, precisamente, a pesar de que en virtud de la buena fe, celebraron acuerdos con el club, se quejaron por los incumplimientos de dichos acuerdos. Se mencionaron sus casos -a pesar de que en la actualidad ya se les había pagado- para contextualizar la nota con casos reales.

- En el décimo punto Real Cartagena señala: 10. “Con relación a la parte deportiva, si bien no se ha conseguido el objetivo del ascenso, el equipo las últimas tres temporadas se ha podido recuperar de momentos difíciles durante el año y ha estado muy cerca de conseguirlo, el año pasado estando a un gol de llegar a la final; en el 2016 entrando a los cuadrangulares como el tercer mejor equipo del año y en el 2015 habiendo necesitado un empate en el penúltimo partido en la ciudad de Cali para haber disputado la final de ascenso ante el Bucaramanga en la ciudad de Cartagena”. Esto ratifica que los objetivos deportivos no se han conseguido, como se dice en la nota y en De Frente, aunque no se profundiza en el rendimiento de cada uno de los 5 años ya disputados en la B.

-Punto 11: “Nuestro equipo se direccionó a darle la oportunidad al jugador cartagenero, hecho que no entiendo como lo critican. Y esperamos fortalecer la plantilla para el segundo semestre, trayendo refuerzos, manteniendo el objetivo, al cual nunca se ha renunciado”. El Universal intentó comunicarse con Real Cartagena para conocer sus objetivos al armar la actual plantilla y los propósitos para este año, pero el club no mostró intenciones de ofrecer una entrevista o brindar la información.

-Punto 12: “Por otro lado, ese equipo, al que la periodista referencia como que “tiene jodidos a los cartageneros” es la institución privada que más recreación gratuita le da a las familias cartageneras. En el año 2017 llevamos más de 112 mil cartageneros a ver fútbol profesional en La Heroica.” “Es una institución que puede que no haya conseguido los objetivos deportivos, pero que le cumple socialmente a la ciudad de Cartagena, siendo el único equipo en el país que en una ciudad con tantos problemas y desigualdades sociales, reiteramos, la gran mayoría de sus hinchas pueden asistir GRATIS al estadio. Aquí sacrificamos el dinero de una taquilla por la diversión y el sano esparcimiento de las familias cartageneras”. El enfoque de la nota mostró historias de personas o jugadores, muchos de ellos cartageneros -a la que nos atrevimos a llamar la generación perdida-, que se afectaron tras pasar por el club y no hacía referencia al público que acude a las tribunas a ver los partidos. Nuestro enfoque no pasaba por el caso de entregas de boletas gratuitas al público.

Punto 13: “Este equipo al que la periodista llama un “caos”, ha graduado a más de 70 universitarios con el cien por ciento de la carrera paga y actualmente le financia la carrera universitaria a veinte cartageneros de bajos recursos, cada semestre”. El término caos se emplea para referirse a los líos reseñados en los productos periodísticos y se limita solo a la parte administrativa del club deportivo, sin extenderse a su fundación. El Universal ha atendido el llamado de la Fundación Real Cartagena, cuando ha sido invitado, en distintas ocasiones para dar a conocer las labores sociales que realiza.

Punto 14: “Para terminar, no entendemos como una periodista desde la plataforma de El Universal, es capaz de desear que el presidente del Real Cartagena, Rodrigo Alejandro Rendón Ruiz, se vuelva a enfermar – como lo hacen al inicio del video-, después de haber tenido un episodio donde casi pierde la vida y que es de conocimiento público. Esto demuestra que no se tuvo ningún escrúpulo moral frente a una situación que no se le debería desear a nadie”. En ninguna parte de De Frente o la nota escrita se hace referencia a una enfermedad que haya padecido o padezca el presidente Rodrigo Rendón, así como nunca se publicó anteriormente sobre esa enfermedad. En el video se usa la voz de un relator argentino indignado con los jugadores de un equipo y en De Frente se apuntó a mostrar la indignación ante los casos que se expondrían a continuación. Si el presidente Rendón o cualquier miembro del club sintió que dicho material se empleó como burla a su salud, que no tenía por qué hacerlo, les extendemos nuestras disculpas y les reiteramos que el objetivo era otro. De paso, a Rodrigo Rendón, cuyas referencias en los productos no son personales, le deseamos una pronta y buena recuperación.

Punto 15: “No obstante, después tilda al presidente de nuestra institución de “reyezuelo”, lo que claramente es un irrespeto y una ofensa directa y personal, lo cual –reiteramos- no entendemos como se hace desde la plataforma de El Universal, porque una cosa es dar su opinión y otra es a través de un medio tan prestigioso en la ciudad, ofender e irrespetar a una persona que ni siquiera conoce.” De Frente es un espacio de opinión y sátira que intenta analizar con información y humor algunos problemas o coyunturas de la realidad cartagenera, Bolívar y la región Caribe. El término “reyezuelo” hace parte de una connotación satírica, que buscaba “caricaturizar” el cargo del representante legal de un equipo con muchos problemas.