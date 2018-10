¿Real Cartagena tiene nómina para lograr el ascenso?

Mientras la hinchada y gran parte de la prensa de la ciudad se ilusiona con la posibilidad de que Real Cartagena logre el ascenso tras seis años en la B, el técnico Richard Parra apuesta por ser prudente y recalcar las limitaciones de la nómina frente a los demás clubes que disputarán los cuadrangulares finales.

El equipo auriverde se clasificó a los cuadrangulares en el cuarto puesto, con 47 puntos, un gran logro que se cimentó en la segunda parte de la primera fase, pues tras 15 fechas el equipo marchaba en el puesto 11, con 16 unidades.

Y ese logro tiene la firma del técnico antioqueño, que asumió las riendas del equipo en el momento en que pocos creían en la posibilidad de recomponer el camino en este 2018. Con varias incorporaciones en el ecuador del torneo, Parra empezó a cosechar resultados positivos que le alcanzaron para escalar hasta el cuarto lugar de la tabla de posiciones. (Así se movió Real Cartagena mientras usted veía el Mundial).

Esos triunfos y el cambio positivo en el rendimiento, sumado a la clasificación anticipada a los cuadrangulares, despertaron la ilusión de los aficionados al fútbol en Cartagena. De la desidia se pasó a creer, por primera vez en mucho tiempo, que la posibilidad de salir del sótano es posible este año.

Sin embargo, quien no parece estar tan convencido de esa posibilidad es el mismo Richard Parra, que en rueda de prensa, tras la victoria ante Real Santander en la última fecha del todos contra todos, bajó los ánimos triunfalistas.

“Yo vuelvo a repetir, eso es lo que hay y uno tiene que jugar con lo que hay”, sentenció el estratega en una forma de reducir las expectativas por una plantilla que hasta ahora mostró una línea de rendimiento en ascenso.

Para Parra, clasificarse entre los ocho mejores del Torneo fue un logro mayúsculo para el plantel que tiene a su disposición. Pero la situación en las finales será más complicada y, según sus declaraciones, al equipo aún le falta categoría para afrontar estas instancias.

“Sé que van a ser unos cuadrangulares muy muy difíciles, casi todos los equipos han estado en la A, creo que van a ser una de las mejores finales en mucho tiempo, esperamos no ser inferiores al reto y que ahora que nos dejaron entrar al baile no nos dejemos sacar rápidamente”, dijo.

“Sí les pido que tengan conciencia que el grupo es corto, la verdad es que siento deficiencia en algunos sectores y por eso es que me desespero tanto, porque sé que tenemos deficiencias… Yo quiero ascender, para ascender tengo que tener jugadores de categoría. Nosotros no tenemos mucho jugador de categoría, entonces no pretenda que vamos a ganar una final jugando con Gabriel Herrera por izquierda, que es un niño de 17 años que hoy estaba asustado en un partido donde no estábamos jugando a nada. También tenemos que ser consecuentes con lo que tenemos”, añadió.

Esas declaraciones, con una dosis de pesimismo para lo que se viene, las dijo Parra antes de conocer a sus rivales en el Grupo A.

La lucha será ante Cúcuta, Llaneros y Cortuluá, tres equipos ante los que el rendimiento de los auriverdes puede mirarse de dos formas.

Por un lado, los cartageneros solo pudieron ganarle a Cortuluá en la fase regular, y de 18 puntos disputados ante sus actuales oponentes apenas pudo conseguir nueve.

Por el otro lado, Real llega invicto ante los mismos tres rivales bajo la dirección de Richard Parra. Frente a Cúcuta igualó como visitante el 10 de septiembre, en la fecha 24. A Cortuluá lo derrotó también a domicilio dos fechas después y ante Llaneros igualó en casa por 2-2 en la jornada 23. (Real Cartagena quedó en un grupo en el que sí se vale soñar).

Son datos que revelan que el equipo puede hacer frente a sus rivales si mantiene el nivel de la recta final de la primera fase y la capacidad mental para afrontar el reto de las finales. En este último aspecto se encuentran las dudas del entrenador y en saber manejarlo está su mayor reto.

Anterior Cuatro consejos para combatir el desperdicio de alimentos