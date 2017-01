"Real Cartagena trabaja para regresar a la A: Willy Rodríguez

Willy Rodríguez, técnico de Real Cartagena, la tiene clara. “Trabajamos para regresar a la A, paso a paso y partido a partido iremos en busca de la meta”, sostuvo el estratega del plantel cartagenero que realiza pretemporada en Magangué y se alista para participar en dos cuadrangulares antes del inicio del Torneo Águila el próximo 12 de febrero.

Tras varios días de entrenamientos, en donde el plantel realiza reacondicionamiento físico, afianza ideas y repasa conceptos, Willy se mostró tranquilo por el equipo que está armando.

“Ha habido una buena respuesta en lo físico y futbolístico, queremos seguir creciendo. Para la contratación de juegadores se hizo un estudio minucioso. Acercamos al grupo a lo mejor de la B entre nuestras posibilidades”, agregó Rodríguez, quien sabe que en Cartagena la hinchada no espera algo distinto a la consecución del cupo a la A.

Sobre las caras nuevas, el técnico dijo que: “son jugadores con ambición que tienen talento, juventud y experiencia acumulada. Hay sed de gloria. He trabajado con algunos de ellos y a los otros les he hecho un seguimiento total”.

Sobre los próximos juegos amistosos que sostendrá Real en los cuadrangulares, Rodríguez argumentó que: “jugar siempre será importante, de ahí sacamos indicadores de cómo estamos, buscamos corregir pensando a futuro. Estos juegos son defenitivos, pero sirven de mucho”.

Con 15 jugadores nuevos, Real continuó trabajos en Magangué y está a la espera que se defina la última contratación.

Rodríguez el año anterior no armó el equipo bajo su criterio debido que cuando llegó al plantel ya estaba confeccionado.



Lanzamiento

Ayer, en la Casa de la Moneda, la Gobernación de Bolívar, hizo el lanzamiento oficial del Cuadrangular de Fútbol “Bolívar Sí Avanza”, en donde se dio a conocer a la prensa los pormenores del torneo.

El mismo será gratis y se desarrollará en Magangué el 23 de enero con los juegos Unión Magdalena y Bucaramanga (1 p.m.) y Real Cartagena- La Equidad (3:45 p.m).

El 25 el cuadrangular se jugará en el Carmen de Bolívar así. Equidad-Bucaramanga (1:30 p.m.) y Real-Unión (3:45 p.m.).

El viernes jugarán en Cartagena a las 6 p.m. Unión-La Equidad y a las 8 p.m. Real-Bucaramanga.

Real llega mañana

Real llegará mañana a Cartagena para participar en el Cuadrangular “Primero La Gente”, que organiza la Alcaldía.

Este se iniciará este jueves, en el Jaime Morón León con los siguientes partidos. Junior-Jaguares (6 p.m.) y Real Cartagena-Tigres de México (8 p.m.).

Los ganadores se medirán el sábado en el mismo escenario a las 8 por el primer puesto. Los perdedores jugarán a las 6 p.m. por el tercer lugar.