Real Cartagena, a vencer al Unión para seguir sumando

José Fernando Santa es el encargado de poner a jugar bien y sacar las victorias necesarias que en primera instancia le den la clasificación al Real Cartagena a la segunda vuelta del II Torneo Águila.

Por estos días, Santa respira más tranquilo, pues haber sumado 6 puntos de seis en las últimas dos jornadas, respalda esa sensación de seguridad y confianza que reposa en su alma.

Hoy, cuando Real Cartagena reciba a las 4 de la tarde a Unión Magdalena en el Jaime Morón, Santa sabe que se juega la posibilidad de seguir tranquilo o entrar nuevamente en la zona de presión.

“Tenemos la intención de aprovechar al máximo el día a día, sabemos que este será un juego duro, con un equipo que está peleando sus posibilidades al igual que nosotros. Esperamos estar en óptimas condiciones para conseguir una victoria”, dijo Santa.

Sí. Habló de triunfo, porque sabe que eso es lo único que le permite seguir por el buen camino. Eso sí, el técnico pereirano le apunta a una victoria con evolución futbolística.

Lo que espera Santa

“Ahora mismo hay mucha competencia, ya no es como antes que se presentaban con frecuencia las goleadas, no hay mucha ventaja entre uno y otro. Esperamos un partido difícil ante Unión que intentará sumar. Nosotros buscaremos no dar ventajas para poder sumar”, agregó Santa.

Sobre cómo ve a sus pupilos de cara al juego ante Unión, Santa afirmó sentir un buen ambiente y gran disposición de parte del grupo en el trabajo. “Hay ganas, compromiso, buena mentalidad, queremos hacernos más fuerte todos los días y elevar el nivel en las que nos faltan”, dijo.

Sabe que siempre hay que pensar en mejorar. “Partidos en donde hemos jugado muy bien (Leones y Chicó) los perdimos. Ese es el fútbol. Ahora buscamos mejorar en lo futbolístico en un año que ha sido difícil, pero en donde se trabaja con mucha unión y dando la pelea para sacar este Real adelante”.

¿Regresa Xavier?

Xavier González, volante que ya cumplió sus dos fechas de sanción, dijo estar listo y con muchas ganas de ayudar en procura de un triunfo.

“La actitud y ganas que se le pongan a este juego son fundamental. Hay que estar tranquilos y mantener el arco en cero porque yo sé que mis compañeros de arriba en cualquier momento la meten”, apuntó González.

Xavier se refirió a algo que ha sido clave en los últimos juegos. “Hemos mejorado en la tenencia del balón, el profe nos había hecho énfasis en esa parte y al grupo le ha ido bien, esperamos seguir así”, apuntó.

Ferreira, bien

El experimentado David Ferreira ha seguido mostrándose como una de las cartas fuertes del equipo de Santa. Tiene talento y mucha experiencia.

Real es sexto, con 1 puntos luego de 3 triunfos, 2 empates y 2 derrotas. Marca 7 goles y recibe 6.

Los “auriverdes”, además de buscar tres puntos, intentarán mejorar el gol diferencia. Y para ello deberán marcar más goles, mostrarse más fuerte arriba, una zona en donde el equipo le falta tener más eficacia.

Unión se sitúa en el puesto 12, con 6 puntos, tras un triunfo, tres empates y dos derrotas. Marca 4 goles y recibe 6.

Pero a Cartagena vendrá por lo suyo, en el Jaime Morón buscará tres puntos que le permita levantar cabeza.

Expectativa

Más de 10 mil aficionados se esperan en el Jaime Morón.

La hinchada ha seguido acompañando al equipo en una prueba de su amor por esta institución.

Una victoria de seguro aumentará más ese sentimiento entre el club y sus hinchas.