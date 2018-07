Real Cartagena venció a Jaguares 1-0 y cierra con éxito la pretemporada

Real Cartagena superó por la mínima diferencia a Jaguares de Córdoba, en lo que fue su último partido preparatorio antes del reinicio del Torneo Águila.

En las postrimerías del partido, al minuto 88, Yainer Acevedo anotó el tanto que le dio la victoria al cuadro orientado por Richard Parra, en el estadio Julia Turbay Samur, de El Carmen de Bolívar. Un escenario bien cuidado, buena grama y luces impecables.

Real Cartagena, dominó las acciones de principio a fin, sin embargo carecía de profundidad en el último cuarto de cancha.

La defensa 'heroica' lució muy sólida y en términos generales el equipo mostró compromiso y orden táctico.

Como era de esperarse el profesor Parra realizó muchas variantes en la etapa complementaria. Dos de esas modificaciones, los ingresos de Yainer Acevedo por Jackson Palacios y Leonardo Lázaro por Cristian Osorio, fueron determinantes en el resultado del juego.

Sobre minutos finales, Yainer Acevedo, recibió la esférica de Yulián Gómez, enganchó y remató de gran manera para ubicar la esférica en el ángulo inferior del palo de la mano derecha del portero rival, para decretar el 1-0.

Con el tiempo cumplido, Jorge Obregón enganchó por zona izquierda y fue derribado cuando se disponía a rematar. Penal a favor del conjunto cartagenero y la posibilidad de ampliar la ventaja. Leonardo Lázaro se encargó del cobró y estrelló su disparo en el horizontal.

No hubo tiempo para más. Así las cosas Real Cartagena terminó invicto en los encuentros amistosos de esta pretemporada (1-1 ante la Selección Colombia sub 20, 4-0 frente al combinado sub 23 de Bolívar, 1-0 ante Unión Magdalena y el mismo marcador en la jornada de ayer).