Real Madrid anunció el fichaje de Mariano

El Real Madrid ha anunciado a través de un comunicado el fichaje por cinco temporadas del delantero hispano dominicano Mariano Díaz, a quien traspasó la temporada pasada al Olympique Lyon.

El opción de disponer de una cláusula para ejercer el derecho de tanteo permitió al club blanco efectuar esta operación después de que el club francés hubiera aceptado una oferta del Sevilla.



El Real Madrid tenía además un porcentaje del 35 por ciento de sus derechos, con lo que se abarataba el precio de su retorno, que el Lyon habían fijado inicialmente muy elevado para el equipo español.



Mariano Díaz, nacido el 1 de agosto de 1993 en Premiá de Mar (Barcelona), llegó al Real Madrid en edad juvenil, jugó en la temporada 2012-13 con el Castilla, en el que se afianzó en la 2014-15 y en el siguiente curso -tras debutar con el primera equipo en la Liga el 27 de agosto de 2016 contra el Celta- perteneció a la plantilla de Zinedine Zidane.



No tuvo muchas oportunidades con el conjunto blanco y el 20 de junio de 2017 fue traspasado al Olympique Lyon, en el que confirmó su buena progresión, lo que ahora le ha permitido ser uno de los jugadores apetecibles por parte de equipos importantes, pero ha terminado por volver al club del Bernabéu para reforzar la línea atacante, mermada con la salida al Juventus del portugués Cristiano Ronaldo.



Pese a esas pocas opciones Mariano mostró muy buenas maneras en esa temporada a las órdenes de Zidane. Marcó un total de cinco goles en los 14 partidos oficiales que disputó repartidos en 303 minutos, e incluso llegó a participar unos minutos, pero muy importantes, en un Clásico ante el Barcelona.



No obstante, conocedor de que iba a seguir teniendo escasas posibilidades de tener continuidad, encontró una magnífica salida con el Lyon, con el que firmó hasta 2022 y con el que anotó 21 tantos y dio siete pases de gol.



Mariano es un jugador del agrado de Julen Lopetegui. Ofrece un gran trabajo en la presión -factor determinante en el nuevo esquema blanco-, voracidad en el área, gran fuerza física y buenas prestaciones en el juego aéreo.



Su llegada reforzará la línea atacante, algo que mucha parte de la afición pedía tras la salida de Cristiano Ronaldo. De momento, han formado el 'tridente' ofensivo Karim Benzema, Gareth Bale y Marco Asensio. Ninguno es un '9' nato, como Mariano.



Borja Mayoral, el otro delantero de la plantilla, apenas ha podido aparecer y, pese a tener ofertas, sin la llegada de nuevos mimbres el club no le permitía salir.



Últimamente al Real Madrid y a jugadores les ha ido bien salir cedidos o traspasados y luego han sido repescado con éxito. Dani Carvajal lo hizo al Bayer Leverkusen y desde que volvió triunfó: Álvaro Morata también fue recuperado después de un periplo en el Juventus, pero tras un año ya salió definitivamente con destino Chelsea; e incluso Lucas Vázquez o Marco Asensio tuvieron que pasar su periplo por el Espanyol.



Mariano, con ese aval de su progresión y su magnífico rendimiento en partidos de alto nivel en la Ligue 1 e incluso las competiciones europeas, espera encontrar muchos más minutos, disponer de más participación y el Real Madrid que le aporte los goles que tiene en sus botas y que sea una alternativa de garantías a lo que dispone ahora mismo en su plantilla.