Real Madrid, a recuperarse ante Villarreal en la Liga española

El Real Madrid, líder liguero, no puede fallar el domingo en su visita al Villarreal en la jornada 24 de Liga, mientras Sevilla bullirá con el derbi Betis-Sevilla y el Barcelona, segundo clasificado, visita el domingo al Atlético de Madrid.

El Real Madrid malgastó el miércoles una oportunidad de abrir brecha en la cabeza de la clasificación al perder 2-0 en Valencia en el partido atrasado de la jornada 16 del campeonato español.

La derrota lo mantiene con un punto de ventaja sobre el Barcelona y tres sobre el Sevilla, tercer clasificado, antes de un peligroso desplazamiento contra Villarreal (6º), que lleva cuatro partidos sin perder.

"Hoy teníamos la oportunidad de sumar y no lo hicimos, así que estamos castigados", dijo el técnico blanco, Zinedine Zidane, tras el partido contra el Valencia.

El 'Submarino amarillo' pugna por acercarse a los puestos de Liga de Campeones y una victoria podría colocarle en la quinta posición si la Real Sociedad (5º) tropieza en el viernes en Las Palmas (12º).

Una nueva derrota de los merengues podría permitir al Barcelona arrebatarle el liderazgo liguero si se impone en el difícil Vicente Calderón del Atlético de Madrid (4º).



DUELO ATLÉTICO DE MADRID-BARCELONA

Los azulgranas no llegan en su mejor momento a este encuentro todavía con la dura derrota ante el PSG en Liga de Campeones presente y tras una victoria por la mínima (2-1) ante el Leganés (17º) el domingo pasado que no despejó las dudas.

"Os doy mi palabra de que estamos haciendo todo lo posible para dar la vuelta a esta situación, hay que seguir confiando porque este equipo seguirá dando mucho al barcelonismo", decía el lunes el central barcelonista Gerard Piqué.

El Atlético, en cambio, se encuentra con la moral alta tras ganar el martes 4-2 al Bayer Leverkusen en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, a lo que hay que sumar que lleva ocho partidos sin perder en la Liga.

No obstante, Filipe Luis advierte que "va a ser un partido complicado. Estamos en un momento muy bueno pero va a ser complicado".

Los rojiblancos empataron 1-1 en la primera vuelta en el campo del Barça, que, en cambio, los eliminó en semifinales de la Copa del Rey.

Una victoria dejaría a los rojiblancos un poco más cerca del Sevilla, tercer clasificado, que el sábado visita el campo de su eterno rival sevillano, el Betis (15º), en el derbi más pasional del fútbol español.

Los sevillistas acuden a este encuentro tras imponerse el miércoles 2-1 al Leicester en la 'Champions' y con ganas de no fallar para no perder de vista a Real Madrid y Barcelona.

"A mí personalmente me motiva más porque creo que he jugado cuatro o cinco partidos contra ellos y no he conseguido ganarles y estoy seguro que un derbi lo voy a ganar", dijo a la AFP el joven Dani Ceballos, la estrella ascendente del Betis, quien, sin embargo será duda hasta última hora.

El centrocampista verdiblanco sufrió un golpe durante un entrenamiento que le ha producido una "fuerte inflamación en los tejidos blandos de la cara externa de la rodilla izquierda" por lo que será duda hasta última hora, según el Betis.

Los béticos buscan puntuar para seguir alejándose de los puestos de descenso de los que los separan ocho puntos.



Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 52 22 16 4 2 57 20 37

2. Barcelona 51 23 15 6 2 63 19 44

3. Sevilla 49 23 15 4 4 46 28 18

4. Atlético de Madrid 45 23 13 6 4 43 19 24

5. Real Sociedad 41 23 13 2 8 36 32 4

6. Villarreal 39 23 10 9 4 30 15 15

7. Eibar 35 23 10 5 8 36 31 5

8. Athletic 35 23 10 5 8 28 28 0

9. Celta 33 22 10 3 9 36 36 0

10. Espanyol 32 23 8 8 7 30 31 -1

11. Alavés 30 23 7 9 7 22 28 -6

12. Las Palmas 28 23 7 7 9 32 35 -3

13. Málaga 26 23 6 8 9 31 37 -6

14. Valencia 26 23 7 5 11 33 41 -8

15. Betis 24 22 6 6 10 22 35 -13

16. Deportivo 19 22 4 7 11 26 35 -9

17. Leganés 18 23 4 6 13 16 39 -23

18. Sporting 16 23 4 4 15 25 47 -22

19. Granada 16 23 3 7 13 21 49 -28

20. Osasuna 10 23 1 7 15 24 52 -28