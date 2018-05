Reportan mejoría de Alex Ferguson

El ex entrenador del Manchester United Alex Ferguson, operado el fin de semana de una hemorragia cerebral, está despierto y puede hablar, informa este martes el tabloide "Daily Mail".

Ferguson, de 76 años y leyenda del Old Trafford, está ingresado en el hospital Salford Royal de Manchester, donde ha estado en cuidados intensivos tras ser operado el sábado de urgencia. Aunque el club no ha divulgado un nuevo comunicado sobre el estado del ex técnico, algunos de sus amigos han revelado que ya puede hablar y ha preguntado por los resultados de sus pruebas.

El diario agrega que al parecer Ferguson sufrió una caída el pasado sábado por la mañana en su casa de Wilmslow, en el condado de Cheshire (noroeste de Inglaterra), y fue llevado al hospital Macclesfield District, para ser luego trasladado al Salford Royal.

Ferguson condujo al Manchester United a lograr 38 títulos -trece de Liga, dos Ligas de Campeones y un Mundial de clubes- en 26 años en el cargo, que dejó en mayo de 2013.

La última aparición se produjo el pasado 29 de abril en Old Trafford, cuando entregó al francés Arsene Wenger, entrenador del Arsenal, una placa en reconocimiento a su labor con el conjunto londinense, que dejará cuando termine la actual temporada.