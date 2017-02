Rionegro sigue sin encontrar el gol: empató 0-0 con Millonarios

Los partidos de Rionegro Águilas parece que acostumbra a sus espectadores a ser sosos y con pocas acciones de gol.

Ante Millonarios, el elenco de Oriente obtuvo su tercer 0-0 del semestre en cuatro partidos, y sigue sin saber qué es un gol en esta liga.

Fue un juego de destrucción. Se presentaron 43 faltas, 7 tarjetas amarillas (4 para los locales y 3 para los visitantes) y dos rojas (una para Maximiliano Núñez, de Millos, y una para Roque Caballero, del anfitrión, por golpes desleales a sus contrincantes). Para completar el dato, solo se pateó cuatro veces a los arcos, sin ocasionar peligro alguno.

Así lo reconoce el mismo entrenador azul, quien en rueda de prensa mostró su tranquilidad por el punto de visitante, aunque no estuvo de acuerdo con el rendimiento. “Fue un partido muy cortado, con muchas faltas, nos faltó agresividad y nunca se pudo imponer el estilo de juego”, declaró Miguel Ángel Russo.

Las cifras siguen siendo preocupantes para el elenco de Néstor Otero, que ayer solo llegó con un cabezazo de Luis Hernán Mosquera, y se encuentra en las últimas posiciones de la liga. Tampoco gana desde el 22 de octubre, cuando vencieron 1-0 a Pasto.

Al no anotar hay que sumarle la falta de generación de fútbol porque los encargados no encadenan buenas situaciones. Y a los delanteros no les llega la pelota.

El historial de estos dos equipos sigue con una leve inclinación a favor de los paisas, quienes han ganado 5 de los 13 duelos. 4 victorias han sido para los capitalinos y se han dado 4 igualdades.

El próximo encuentro de Rionegro será el jueves, a las 4:00 p.m., en el Polideportivo Sur de Envigado, rival que le ganó dos veces el semestre pasado.