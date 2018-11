Las semifinales de la Liga Águila II de 2018 continúan este jueves con el duelo de ida entre Rionegro Águilas y Atlético Junior, que se cumplirá en el estadio Alberto Grisales a partir de las 7:45 de la noche, en la búsqueda de uno de los dos cupos a la gran final de Clausura.

La gran sorpresa de estas semifinales es justamente el equipo del oriente antioqueño, que si bien siempre se sostuvo entre los ocho y ratificó su posición en la última jornada de la temporada regular, en la llave de cuartos de final contra el Once Caldas no era el candidato y sacó la serie adelante.

Con el Once Caldas en el camino, ahora el reto del equipo que dirige el ibaguereño Jorge Luis Bernal es el Atlético Junior, equipo que tiene en juego otra semifinal, porque además de esta por Liga también está en esa fase de la Copa Conmebol Sudamericana, frente a Independiente Santa Fe.

“En finales todo parte desde cero y cada juego es diferente. Muchos equipos que sumaron una gran cantidad de puntos en la primera fase, ya no están en competencia, entonces nos tenemos que centrar es en tratar de ganar en casa, mantener nuestro arco en cero, esto es una serie de 180 minutos y así hay que afrontarla, con todo, sin guardarse nada”, aseguró a El Colombiano el volante antioqueño Freddy Hinestroza.

Para afrontar el juego, Bernal no podrá contar con el volante Francisco Rodríguez, suspendido por acumulación de amarillas y Stéfano Arango, expulsado ante Once Caldas, mientras que en el Atlético Junior no hay bajas y Juio Comesaña podrá contar con toda su nómina para jugar en Rionegro.

“Rionegro tiene un juego muy interesante. En la elaboración son muy buenos, pero nosotros tenemos equipo para contrarrestarlos. En estas instancias nada es fácil. Todos trabajan por llegar a la final. Si las Águilas están ahí es porque son un equipo muy fuerte y con esa mentalidad debemos encarar la llave”, reconoció el lateral izquierdo Gabriel Fuente, del Junior.

Con el arbitraje del bogotano Andrés Rojas, quien estará asistido en las bandas por Sebastián Vela (Bogotá) y Javier Patiño (Meta), el compromiso entre Águilas y Tiburones será el número 21 de la historia entre los dos, con un pasado de nueve victorias barranquilleras, tres antioqueñas y ocho empates.

POSIBLES FORMACIONES

Rionegro: Juan Valencia, Daniel Muñoz, Luis Mosquera, Juan Camilo Pérez, Carlos Ramírez, Yilton Díaz, Mauricio Gómez, Camilo Ayala, Edson Vásquez, Fredy Hinestroza y Humberto Osorio.

Director técnico: Jorge Luis Bernal

Atlético Junior: Sebastián Viera, Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Willer Ditta, Gabriel Fuentes, Víctor Cantillo, Luis Narváez, James Sánchez, Jarlan Barrera, Luis Díaz y Teófilo Gutiérrez.

Director técnico: Julio Comesaña.