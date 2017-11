Rodrigo Contreras ganó el oro en la CRI de los Bolivarianos

Regresando a su mejor rendimiento, el que lo tuvo en un equipo UCI World Tour hace dos temporadas, el ciclista colombiano Rodrigo Contreras se adjudicó este miércoles la medalla de oro en la prueba de contrarreloj individual de los XVIII Juegos Bolivarianos Santa Marta-2017.

El ciclista de Villapinzón (Cundinamarca) 'rompió' los cronómetros con tiempo de 44 minutos y 33 segundos para quedarse con el oro delante del también colombiano Carlos Mario Ramírez, quien pasó la meta 37 segundos más lento que Rodrigo. El podio lo completó Chile con Patricio Almonacid.

“Feliz porque con este triunfo demostramos una vez más que somos un país de ciclismo, en una carrera muy exigente por el viento y los desniveles, pero estar en casa y acostumbrados a este tipo de terrenos no permite cumplir con los pronósticos del uno y dos para Colombia”, aseguró Rodrigo, quien tuvo un promedio de velocidad de 47,7 kilómetros por hora, en los 35,3 kilómetros de recorrido.

El corredor de la Selección Colombia y el equipo Coldeportes-Zenú agregó: “Este año ha sido muy bueno, con subtítulo nacional y panamericano, con varias cronos en las carreras de Colombia y ya cerrando el año con pie derecho, en una alegría para el país en esta participación de los Juegos”.

Además del uno y dos de los hombres, en la rama femenina la santandereana Ana Cristina Sanabria perdió la medalla de oro y fue segunda detrás de la chilena Aranza Villalón, quien paró los cronómetros en 24,22, frente al 25:04 de la colombiana, que se quedó con la presea de plata. El bronce fue para la venezolana Lilibeth Chacón.

“Se hizo muy difícil por el viento y la chilena lo manejó mejor, por eso me sorprendió el resultado, pero estoy tranquila porque como siempre di más del 100% y medalla es medalla, aunque con el sinsabor de no ser oro. Ahora me queda trabajar en equipo para buscar el oro en la ruta del viernes y sacarnos esta espinita”, comentó Ana Cristina.

Con la prueba de contrarreloj individual, ahora la ruta tendrá la cita femenina el viernes con el favoritismo de Ana Sanabria y el sábado en masculino con el equipo que lideran Nelson Soto y Juan Pablo Suárez.