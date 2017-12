Rueda niega que pretenda regresar a Colombia por la enfermedad de su madre

El entrenador del Flamengo, el colombiano Reinaldo Rueda, negó hoy que tenga planes de regresar al fútbol de su país para poder estar más cerca de su madre, cuyo estado de salud es delicado.

"Si me garantizaran que ella va a mejorar en caso de que yo regrese, regresaría a casa mañana. Pero no soy médico. Le pido a Dios que le de fuerza. Eso (volver a Colombia) no me da garantías de nada", afirmó el entrenador en una rueda de prensa en vísperas de la final de la Copa Sudamericana, en la que el Flamengo se medirá con el Independiente argentino en el estadio Maracaná.

El exseleccionador de Ecuador, Honduras y Colombia no ocultó la emoción por la situación de su progenitora, pero negó que hubiese recibido una propuesta para dirigir el Deportivo Cali, con lo que hubiera regresado al país para estar más cerca de su madre.

Rueda dijo que las versiones según las cuales estaría negociando su regreso a Colombia fueron generadas por la mala interpretación de una visita que recibió de dirigentes del Deportivo Cali en Barranquilla cuando el Flamengo visitó al Atlético Junior en las semifinales de la Copa Sudamericana.

El Deportivo Cali anunció el sábado pasado la contratación del entrenador uruguayo Gerardo Pelusso para la próxima temporada y así puso fin a las conjeturas relacionadas con Rueda.

El entrenador del Flamengo aclaró que tan sólo recibió a los dirigentes que querían felicitarlo y que se siente orgulloso de que su trabajo siga siendo bien reconocido en Colombia.

Rueda agradeció el apoyo que ha recibido en Río de Janeiro por su situación personal y dijo que, en caso de que el Flamengo conquiste la Copa Sudamericana el miércoles en el Maracaná, dedicará a su madre su primer título en Brasil.

"Han sido dos semanas muy difíciles. Primero quiero agradecer a toda la afición del Flamengo. Dios quiera que podamos conmemorar con los hinchas un título que fortalece a todos. Ha sido muy difícil, pero recibo demostraciones de cariño de todos los hinchas del Flamengo", puntualizó.