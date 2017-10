Santa Fe derrotó a Junior y se acercó al liderato de la Liga

En el arranque de la fecha 16 de la Liga Águila II-2017, los visitantes impusieron el ritmo en los cuatro partidos disputados este sábado. Santa Fe venció en Barranquilla, Huila triunfó en Envigado y Medellín empató en Bogotá. Tolima fue el único local que ganó.

El juego más atractivo de la jornada sabatina fue el disputado en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde Junior, con sus principales figuras, recibió a Independiente Santa Fe, que terminó al favor de los cardenales, gracias a un solitario gol de Anderson Plata.

En el primer turno de la jornada de este sábado se enfrentaron Envigado y Atlético Huila, en el estadio Polideportivo Sur, con triunfo 1-2 para el elenco visitante. El primer tanto para los opitas llegó en un autogol del arquero Santiago Londoño y Andrés Ricaurte y; mientra que el descuento fue obra de Joseph Cox, en el final del juego.

A segunda hora, Independiente Medellín logró un importante en empate en condición de visitante en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, donde igualó 2-2 con Equidad. Rodrigo Erramuspe hizo los dos tantos del cuadro antioqueño, ambos desde el punto penal, mientras que por los aseguradores anotaron Carmelo Valencia y Mauricio Restrepo.

Deportes Tolima dio un golpe de autoridad y derrotó por la mínima diferencia al Atlético Bucaramanga en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, con un solitario gol de Marco Pérez. El resultado complica al elenco leopardo en el descenso para el final de la temporada.

Este domingo se disputarán los juegos Jaguares vs. Cali, Millonarios vs. Once Caldas, Alianza Petrolera vs. Tigres y Rionegro Águilas vs. Pasto. El partido entre América y Patriotas se realizará el próximo 24 de octubre.