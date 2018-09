Santiago Arias contó lo que le dijo el ‘Cholo’ Simeone al llegar al Atlético

Santiago Arias afronta un momento clave en su carrera como futbolista. Tras varios años de buen rendimiento con el PSV en Holanda y con la titularidad en la Selección Colombia, el lateral derecho arribó esta temporada a Atlético de Madrid, con el que tiene el reto de ganarse un puesto en el once del exigente Diego Simeone.

El fin de semana el colombiano jugó sus primeros minutos con los colchoneros, antes de sumarse a la Selección Colombia para afrontar la doble fecha de amistosos, ante Venezuela y Argentina.

A su arribo a la concentración, el lateral contó detalles sobre su nueva vida en España y lo que le dijo el entrenador argentino al sumarse al plantel rojiblanco.

"En Atlético es muy diferente pero ya estoy adaptándome lo más pronto posible para comenzar a jugar. Ya tuve la oportunidad de estar 20 minutos y ya, al final depende del entrenador, pero estoy preparado para jugar", dijo.

"Como se ve, en Atlético lo primero es defender. Para el Cholo lo importante es sacar el cero y en el momento en que se pueda y lo vea claro, salir al ataque. Él tuvo la oportunidad de hablar conmigo, me dijo lo que necesitaba para poder jugar y esperar de parte de él, que me ponga", apuntó sobre su primera conversación con el ‘Cholo’.

También se refirió a legado que dejaron los otros colombianos que pasaron por Atlético de Madrid y su intención por dejar una huella en la hinchada. "Los que han pasado lo han hecho bastante bien y cuando llegas al club eso es lo primero que te dicen porque dejaron una huella, entonces espero hacer lo mejor y dejar mi huella".

SELECCIÓN COLOMBIA

Santiago Arias se mostró contento por reunirse de nuevo con los compañeros de la Selección luego del Mundial de Rusia, en el que alcanzaron los octavos de final.

"Estoy feliz de representar a mi país otra vez, de reencontrarme con mis compañeros y creo que será bonito. Ojalá empecemos ganando. Por ahora no he tenido contacto con el técnico, no he hablado nada pero ya estaremos en contacto y veremos qué tiene dispuesto para nosotros", sostuvo.

Arias habló de los que regresan a la Selección luego de un tiempo sin ser convocados y les dio la bienvenida a los que se suman por primera vez.

"Todo el que está acá es porque lo merece, porque tiene condiciones para representar a su país. Tanto los que estuvieron siempre como los que por un tiempo no vinieron y para los nuevos lo más importante es que se adapten al fútbol y que las cosas salgan bien para todos", señaló.

"Aquí también me tocó venir a mi nuevo y me trataron bastante bien. Todo el que llega sabe que esto es una familia, que aquí se puede adaptar rápidamente y si viene a aportar será más fácil entrar en el grupo", añadió.