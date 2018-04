“Seguramente Pékerman tomará las mejores decisiones”: Juan Carlos Osorio

Este sábado culminó en Bogotá la segunda edición de la Cumbre de Fútbol Latinoamérica 2018 Versión Mundial, que tuvo como objetivo discutir y analizar el panorama del fútbol local en vísperas de la Copa del Mundial de la FIFA Rusia 2018, que empezará en el mes de junio.

El evento estuvo presidido por diferentes técnicos como Juan Carlos Osorio, actual entrenador de México y Jorge Luis Pinto, antiguo técnico de Costa Rica en el mundial de Brasil 2014. En el conversatorio también estuvieron presentes antiguos jugadores como el ex arquero colombiano René Higuita, Diego Lugano, ex futbolista uruguayo, y Juan Pablo Sorín, mundialista con Argentina.

Durante los paneles de discusión, trataron temas como el futuro de la Selección Colombia en el mundial, la estrategia de Osorio con la selección mexicana, la experiencia de diferentes jugadores en la Copa Mundo y el análisis de diferentes selecciones que aspiran al título en Rusia.

“LOS EQUIPOS SON EL REFLEJO DE SUS TÉCNICOS”

En el primer panel del sábado, los técnicos Jorge Luis Pinto, Juan Carlos Osorio y Rafael Dudamel discutieron sobre la mejor manera de dirigir un equipo nacional en un mundial.

Osorio enfatizó que los países de Sudamérica podrían competir mejor con los países Europeos si se siguiera el ejemplo de Islandia, Alemania e Inglaterra, de mejorar la calidad de sus entrenadores que vienen de selecciones de menores

Además, el director técnico de México señaló la importancia de la mentalidad de los jugadores para los próximos partidos en Rusia.

“Cuando uno juega con un rival, entre más grande mejor, porque es la oportunidad de competir contra los mejores. El fútbol siempre ha sido once contra once, pero hoy en día hay oportunidad de involucrar la mentalidad de los jugadores. Eso de que en el fútbol todo está escrito es debatible”, aseguró Osorio.

Por su parte, el ex entrenador de Costa Rica, Jorge Luis Pinto, afirmó durante el evento que los principios, comportamiento y personalidad en los equipos son el “fiel reflejo de los directores técnicos” y afirmó que Brasil será el equipo latinoamericano que llegará más lejos en el torneo.

Además, tuvo tiempo de destacar su paso por la selección costarricense: “todos los jugadores eran hijos míos, los quería mucho… Yo me siento orgulloso de que solo me hicieron dos goles en el mundial. Me quedo con la felicidad de que era un equipo totalmente estructurado”.

De igual manera, Dudamel destacó la importancia que tendrán los técnicos en los partidos del mundial y el ejemplo que representan las demás selecciones del continente para Venezuela.

“Costa Rica para nosotros es un ejemplo, como lo han sido Uruguay, Argentina o Brasil. Hemos aprendido mucho de ellos gracias a su alta competitividad. Nos cansamos de verlos por televisión, es hora de cobrar protagonismo”, concluyó el ex futbolista y técnico venezolano.

LEYENDAS QUE DEJARON HUELLA

Además de diferentes directores técnicos, el evento futbolístico también contó con la presencia de Diego Lugano y Juan Pablo Sorín, leyendas de la selección Uruguaya y Argentina que dejaron su legado en los mundiales que participaron.

Lugano se refirió a la eliminación de Uruguay en el mundial de Brasil 2014 por parte de la selección Colombia, en parte, al gol que consagró a James como una de las figuras de la selección durante el torneo.

“Dejamos que la rabia, la calentura y la impotencia de la expulsión de Suárez del mundial se transportara al partido y fue un error garrafal. No fue fácil ver que la Policía Militar de Brasil lo sacara del hotel y de los entrenamientos como si fuera el mayor villano de Brasil”, añadió el exjugador.

Acompañando a los jugadores, se encontraba René Higuita, quien aseguró que cree firmemente en que Colombia tendrá una mejor participación que en la anterior Copa Mundo.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Mauro Camoranesi, ex jugador italiano y campeón del mundo en Alemania 2006, quien lamentó que su antigua selección no clasificara al próximo mundial.

“Es muy fácil echar culpas, lo que realmente hay que hacer es buscar soluciones para llevar a Italia donde verdaderamente debería estar”, finalizó Camoranesi.