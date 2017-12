Selección Bolívar, campeón en dos categorías del Mundialito Cartagena de Indias

Cartagena y Bolívar dominaron en tres de las cuatro categorías que se jugaron en el Mundialito Cartagena de Indias, que finalizó este sábado 16 de diciembre.

La Selección Bolívar se llevó los títulos de las categorías sub 14 y sub 15, mientras que Comfenalco de Cartagena se impuso en la sub 10. El primer puesto de la sub 12 se lo apuntó Antioquia con Arco Zaragoza.

Los cuatro equipos campeones se llevaron un botín de tres millones de pesos cada uno. A los subcampeones se les premió con uno.

En la categoría sub-10, Comfenalco se quedó con el título al golear 3-0 a Ider B. En esta categoría, Cenfar se ubicó tercero tras derrotar en penales 4-3 a Cartagena Academy Soccer.

En la categoría sub-12, Arco Zaragoza de Medellín hizo lo que acostumbró en todo el torneo: golear. Los paisas derrotaron 7-0 a Academia de Crespo y fueron campeones ganando todos sus partidos, con 54 goles a favor y solo uno en contra. Por el tercer puesto, Comfenalco superó 2-1 a Nuevo Gimnasio School de Villavicencio.

En la sub-14, la Selección Bolívar fue superior a Bucaramanga y lo derrotó 2-0. Bolívar también fue campeón invicto, con siete victorias. El duelo por el tercer lugar, Nuevo Gimnasio School se impuso a Fortaleza por 2-1.

En la categoría sub-16, la Selección Bolívar también impuso condiciones, y sin perder ningún partido, ganó la final 1-0 ante Fortaleza de Bogotá. El tercer puesto lo ganó Nuevo Gimnasio School tras la no presentación de Real de Indias.

El Mundialito Cartagena de Indias se disputó en varias canchas de la ciudad desde el 10 de diciembre, con la participación de 46 equipos de diferentes departamentos y otros países.

Para la versión de 2018 se contempla la participación de River Plate e Independiente de Avellaneda, de Argentina. También podrían venir Colo Colo de Chile, Santos de Brasil, y un par de clubes de México.

Cuadro de honor, categoría sub-10

Campeón: Comfenalco (Cartagena).

Subcampeón: IDER B (Cartagena).

Tercer puesto: Cenfar (Bogotá).

Goleador: Héctor Valiente Cabarcas, IDER B (11 goles).

Cuadro de honor, categoría sub-12

Campeón: Arco Zaragoza (Medellín)

Subcampeón: Academia de Crespo (Cartagena)

Tercer puesto: Comfenalco (Cartagena).

Goleador: Nicolás Uribe, Arco Zaragoza (10 goles).

Cuadro de honor, categoría sub-14

Campeón: Selección Bolívar (Cartagena)

Subcampeón: Atlético Bucaramanga (Bucaramanga)

Tercer puesto: Nuevo Gimnasio School (Villavicencio)

Goleador: José Guardiola, Selección Bolívar (11 goles)

Cuadro de honor, categoría sub-16

Campeón: Selección Bolívar.

Subcampeón: Fortaleza (Bogotá).

Tercer puesto: Nuevo Gimnasio School (Villavicencio)

Goleador: Daniel Montoya, Nuevo Gimnasio School (7 goles).